Прощай, оружие? США критикуют за военную помощь Киеву и поставки оружия на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в США. Он встретился с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд. Также американская сторона согласилась предоставить Киеву ЗРК Patriot.

Однако, на ход спецоперации это никак не повлияет, потому что от поездки Зеленского в США ничего не изменится, сказал в эфире НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Нам от этого ни жарко, ни холодно. Не нужно думать, что это как-то связано с боевыми действиями на Украине. Зеленский что ли определяет эти поставки? Они не ему дали, а просто решили, что надо Patriot испытать в боевых условиях в этой климатической зоне. Надо научиться правильно считывать все эти сообщения. По моим прикидкам, личный выезд Зеленского должен был помочь ему самому убедиться в том, что действительно на его счета там что-то капает. Сидя в бункере, трудно проконтролировать. Он не понимает до конца, что счета все равно у них находятся. Это как в преступном сообществе, сначала люди дают человеку деньги, потом «хоп» его по голове, и деньги обратно себе возвращают. Зеленский не понимает, с кем дело имеет», - объяснил собеседник НСН.