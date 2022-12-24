Прощай, оружие? США критикуют за военную помощь Киеву и поставки оружия на Украину

Конфликт на Украине затягивается из-за США. Украина проиграет, как только прекратится военная и финансовая помощь Вашингтона Киеву. 

Мир на Украине зависит от поставок оружия США Киеву и финансовой помощи, убежден премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщается в интервью для Magyar Nemzet. Премьер Венгрии разделяет позицию журналистов издания о том, что конфликт на Украине затянулся.

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Поставки вооружений Украине, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, увеличивают шансы на переговоры с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, президент России Владимир Путин пока не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию.

«Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — подчеркнул глава Госдепа.

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Серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы Североатлантического альянса и наемники, а также пока не будут признаны определенные Москвой реалии на земле, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — заявил дипломат.

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал в США. Он встретился с американским лидером Джо Байденом в Белом доме. Позже Вашингтон объявил о выделении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на $1,85 млрд. Также американская сторона согласилась предоставить Киеву ЗРК Patriot.

Однако, на ход спецоперации это никак не повлияет, потому что от поездки Зеленского в США ничего не изменится, сказал в эфире НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Нам от этого ни жарко, ни холодно. Не нужно думать, что это как-то связано с боевыми действиями на Украине. Зеленский что ли определяет эти поставки? Они не ему дали, а просто решили, что надо Patriot испытать в боевых условиях в этой климатической зоне. Надо научиться правильно считывать все эти сообщения. По моим прикидкам, личный выезд Зеленского должен был помочь ему самому убедиться в том, что действительно на его счета там что-то капает. Сидя в бункере, трудно проконтролировать. Он не понимает до конца, что счета все равно у них находятся. Это как в преступном сообществе, сначала люди дают человеку деньги, потом «хоп» его по голове, и деньги обратно себе возвращают. Зеленский не понимает, с кем дело имеет», - объяснил собеседник НСН.

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Также сенатор Климов заявил, что визит Зеленского в Белый дом нужен был американским демократам, теряющим позиции, для распила бюджета.

Пользователи Twitter также резко прокомментировали публикацию президента Украины Владимира Зеленского с одобрением решения конгресса США о выделении очередной финансовой помощи Киеву. Пользователи считают, что финансирование Украины Вашингтоном – это схема по отмыванию денег. Они также предположили, что поездка Зеленского в Вашингтон связана с проигрышем на поле боя, передает РИА Новости.


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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Андрей КлимовКонфликтУкраинаСШАОружие
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