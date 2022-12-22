Захарова: Запад настроен на длительное противостояние с Россией

Запад настроен на длительное противостояние с Россией, об этом свидетельствует поддержка Украины со стороны западных государств, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила на брифинге в четверг.

«Решительно и сплоченно». Запад выступает против России на Украине

«Как бы на Западе ни пытались вооружить неонацистский режим в Киеве, затянуть боевые действия, так цинично и бездарно закрывать глаза на чудовищные преступления не получится», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что все задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены «с учетом ситуации на земле и соответствующих реалий».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда казалась противникам «слишком большой», поэтому Запад пытался добиться «дезинтеграции и ослабления» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЗападМИД РФМария Захарова
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