«Как бы на Западе ни пытались вооружить неонацистский режим в Киеве, затянуть боевые действия, так цинично и бездарно закрывать глаза на чудовищные преступления не получится», — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что все задачи в рамках спецоперации на Украине будут выполнены «с учетом ситуации на земле и соответствующих реалий».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда казалась противникам «слишком большой», поэтому Запад пытался добиться «дезинтеграции и ослабления» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

