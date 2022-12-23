«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — заявил дипломат.

Он напомнил, что год назад Москва предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Он отметил, что в ответ, не считая периферийных сюжетов, в РФ «услышали категорическое высокомерное "нет"».

«Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях», — подчеркнул Дарчиев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

