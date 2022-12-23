МИД РФ: условием мира является прекращение поставок оружия и перечисления средств режиму Зеленского
Серьезные переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы Североатлантического альянса и наемники, а также пока не будут признаны определенные Москвой реалии на земле, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента Северной Америки МИД РФ Александра Дарчиева.
«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — заявил дипломат.
Он напомнил, что год назад Москва предприняла «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях безопасности с США и НАТО. Он отметил, что в ответ, не считая периферийных сюжетов, в РФ «услышали категорическое высокомерное "нет"».
«Специальная военная операция — вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях», — подчеркнул Дарчиев.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что был очень разочарован словами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель про Минские соглашения. По его словам, ему казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- МИД РФ: условием мира является прекращение поставок оружия и перечисления средств режиму Зеленского
- СМИ: Пентагон может начать обучение ВСУ управлению Patriot в США
- Силуанов объяснил причины ослабления рубля
- В КНДР не подтвердили сообщения о «поставках оружия» в Россию
- Эксперт рассказал, когда прекратится падение рубля
- Стало известно о тумане утром 23 декабря в Москве
- Стало известно о тяжелой контузии жены Рогозина
- В США сообщили, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер»
- В Кремле рассказали о новогоднем обращении Путина
- СМИ: Украина разрабатывает «план мира» с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru