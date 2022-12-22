«Предновогодний распил»: Сенатор Климов объяснил, зачем США вызвали Зеленского
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам сказал НСН, что это не связано с боевыми действиями на Украине.
Приезд Зеленского в Вашингтон нужен был демократам для утверждения бюджета, сказал в эфире НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, впервые с февраля покинув территорию своей страны, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США. Климов рассказал, какие цели были у сторон на этой встрече.
«Я не склонен придавать огромное значение этому клоуну, который называет себя президентом Украины. Это просто марионетка, которую вызвали к себе, чтобы устроить шоу. Шоу было сделано накануне предновогоднего распила бюджет США. Демократы теряют позиции, пытаются впрок набрать из кормушки. Под этот приезд утверждаются значительные суммы», - отметил он.
По словам Климова, на ход спецоперации это никак не повлияет, потому что приезд Зеленского формально не мог что-то изменить.
«Нам от этого ни жарко, ни холодно. Не нужно думать, что это как-то связано с боевыми действиями на Украине. Зеленский что ли определяет эти поставки? Они не ему дали, а просто решили, что надо Patriot испытать в боевых условиях в этой климатической зоне. Надо научиться правильно считывать все эти сообщения. По моим прикидкам, личный выезд Зеленского должен был помочь ему самому убедиться в том, что действительно на его счета там что-то капает. Сидя в бункере, трудно проконтролировать. Он не понимает до конца, что счета все равно у них находятся. Это как в преступном сообществе, сначала люди дают человеку деньги, потом «хоп» его по голове, и деньги обратно себе возвращают. Зеленский не понимает, с кем дело имеет», - объяснил собеседник НСН.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского в США показал, что декларируемое американской администрацией нежелание вступать в прямой конфликт с РФ - на самом деле пустой звук.
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