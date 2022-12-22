«Предновогодний распил»: Сенатор Климов объяснил, зачем США вызвали Зеленского

Приезд Зеленского в Вашингтон нужен был демократам для утверждения бюджета, сказал в эфире НСН заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон, впервые с февраля покинув территорию своей страны, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить на совместной сессии обеих палат конгресса США. Климов рассказал, какие цели были у сторон на этой встрече.

«Я не склонен придавать огромное значение этому клоуну, который называет себя президентом Украины. Это просто марионетка, которую вызвали к себе, чтобы устроить шоу. Шоу было сделано накануне предновогоднего распила бюджет США. Демократы теряют позиции, пытаются впрок набрать из кормушки. Под этот приезд утверждаются значительные суммы», - отметил он.