В США осудили конгрессменов-демократов за поддержку «нацистского правительства Украины»

Ранее палата представителей одобрила проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год на сумму почти $1,7 трлн, который предусматривает в том числе выделение $45 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал политик в Twitter.

Янг отметил, что против проекта федерального бюджета с пакетом финансовой помощи Киеву проголосовала лишь одна демократка, Александрия Окасио-Кортез. По словам политика, он поддержал бы конгрессвумен и так же проголосовал против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».

