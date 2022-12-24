В США осудили конгрессменов-демократов за поддержку «нацистского правительства Украины»
Члены Демократической партии США, проголосовавшие в конгрессе за принятие нового пакета помощи Украине, являются спонсором нацизма. Об этом заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Ранее палата представителей одобрила проект федерального бюджета США на 2023 финансовый год на сумму почти $1,7 трлн, который предусматривает в том числе выделение $45 млрд на помощь Украине и союзникам по НАТО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — написал политик в Twitter.
Янг отметил, что против проекта федерального бюджета с пакетом финансовой помощи Киеву проголосовала лишь одна демократка, Александрия Окасио-Кортез. По словам политика, он поддержал бы конгрессвумен и так же проголосовал против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+7 409 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 275 / сут.
- В США осудили конгрессменов-демократов за поддержку «нацистского правительства Украины»
- Диетолог призвала аллергиков и диабетиков отказаться от мандаринов
- В Кемерове обрушилось здание сгоревшего дома престарелых
- В МИД заявили, что Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину
- Овечкин вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
- СМИ рассказали о «супероружии» России
- Соцфонд России сохранит сроки перечисления пенсий и выплат
- Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерове выросло до 20
- В ЛНР рассказали об активизации украинских ДРГ на лисичанском направлении
- Юрист предупредил водителей о новых госпошлинах с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru