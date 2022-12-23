Американский офицер заявил, что время работает против Зеленского и ВСУ
Украинской армии понадобится много месяцев для подготовки к использованию американского оружия, таким образом, время играет против Киева. Об этом пишет офицер армии США в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.
Как отметил эксперт, в рамках военной помощи США предоставят Украине в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot, на обучение работе с которыми уйдут месяцы.
«Одна вещь, которая работает против президента Украины Владимира Зеленского, - это время. Чем сложнее система, тем больше времени требуется, чтобы добраться до передовой и начать действовать», — отмечается в материале.
Кроме того, Иствуд считает, что бесконечные поставки вооружения Киеву ставят под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов: в случае конфликта с Китаем Вашингтон ничего не сможет противопоставить Пекину. Эксперт, ссылаясь на отчет аналитического центра CSIS, подчеркивает, что армии США уже не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и гаубичных снарядов калибра 155 мм.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Умер 22-летний рэпер Big Scarr
- Взрыв прогремел в центре Мелитополя
- Американский офицер заявил, что время работает против Зеленского и ВСУ
- В японском МИД ответили на заявления Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио
- СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря
- СМИ сообщили о пожаре в здании ГУ Росгвардии по Москве
- Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона о членстве Украины в НАТО
- Новак: Решение по газовому хабу в Турции могут принять в 2023 году
- СМИ: УЕФА выступает против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
- ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru