Как отметил эксперт, в рамках военной помощи США предоставят Украине в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot, на обучение работе с которыми уйдут месяцы.

«Одна вещь, которая работает против президента Украины Владимира Зеленского, - это время. Чем сложнее система, тем больше времени требуется, чтобы добраться до передовой и начать действовать», — отмечается в материале.

Кроме того, Иствуд считает, что бесконечные поставки вооружения Киеву ставят под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов: в случае конфликта с Китаем Вашингтон ничего не сможет противопоставить Пекину. Эксперт, ссылаясь на отчет аналитического центра CSIS, подчеркивает, что армии США уже не хватает пусковых установок HIMARS, противотанковых ракет Javelin, ЗРК Stinger, гаубиц M777 и гаубичных снарядов калибра 155 мм.

