Прокси-война НАТО. Политолог раскрыл стратегию альянса
НАТО во главе с США и Великобританией ведет против России прокси-войну с помощью Украины, чтобы сплотить альянс перед лицом якобы российской военной угрозы, заявил политолог Максим Жаров.
США, Великобритания и в целом НАТО не заинтересованы в положительном разрешении российско-украинских переговоров, поэтому никаких ключевых решений на них не будет достигнуто. Об этом политолог Максим Жаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать отказ от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
При этом ранее 8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления страны в НАТО после того, как понял, что альянс не готов к такому шагу.
«Никаких решений на переговорах (Украины и России – прим. НСН) достигнуто быть не может, потому что это не будет устраивать внешних заинтересантов этого конфликта – США и Великобританию. Они используют Украину как антироссийский плацдарм. Поэтому признание ДНР и ЛНР и Крым в составе России этот плацдарм фактически уменьшает. Не нужно забывать, что британские спецслужбы сейчас играют значительно более серьезную роль и в финансовом подпитывании, и поставках вооружений, и планировании диверсионных и террористических актов на территории Украины, где ведутся боевые действия. Не надо сбрасывать со счетов Великобританию», - напомнил собеседник НСН.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО несет ответственность за то, «чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины». Для этого НАТО усилила свое присутствие на востоке. В высокой степени готовности сейчас находятся 130 самолетов и более 200 кораблей, которые расположены от Крайнего Севера до Средиземного моря.
«Что касается НАТО, то альянс сейчас переживает звездный час. Господин Столтенберг заявляет о концентрации войск НАТО, чтобы члены альянса сплотились вокруг Соединенных Штатов Америки, преодолели разногласия, и евро-атлантическое единство снова было объединено той самой пресловутой российской военной угрозой.
Было уже не раз объявлено, что США, Великобритания, НАТО в целом прямого столкновения с Россией не хотят и будут действовать в режиме прокси-войны. Показательно, что до начала военных действий с Украины был выведен британский спецназ и НАТОвские инструкторы. В НАТО понимают, если их инструкторы попадут в плен российских военных, это будет фактическим признанием практического положения, при котором США и НАТО спровоцировали Украину на диверсионно-террористические действия против России», - прокомментировал положение дел политолог.
Ранее украинский экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в обещаниях президента Украины Владимира Зеленского обсудить Крым и Донбасс нет надежды на окончание переговоров с Россией - он надеется на подписание новых договоренностей минского формата.
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