Не верю! Украинский политолог призвал не доверять обещаниям Зеленского

Посылам украинского президента Зеленского верить нельзя, а договариваться можно только о безоговорочной капитуляции Киева, считает украинский политолог Александр Дудчак.

В обещаниях президента Украины Владимира Зеленского обсудить Крым и Донбасс нет надежды на окончание переговоров с Россией. Он надеется на подписание новых договоренностей минского формата, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обсуждение и поиск компромисса по жизни людей в Крыму и республиках Донбасса возможны.

«Можем это (признание Крыма, ЛНР и ДНР – прим. НСН) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — приводит цитату Зеленского РИА Новости.

«Никакой надежды на окончание переговоров не забрезжило. Нет! Забрезжило у Зеленского – Минск-3 и в Москву. Хочется, чтобы надежда в этом воспаленном существе и осталась. Поэтому вестись на подобную демагогию опасно, надеюсь, это все понимают. Сейчас Зеленский будет рассказывать какие угодно басни. Крым осуждать? Не имеет смысла и нет повода.

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Он Зеленский находится в состоянии, как в тот период, когда Украина подписывала Минск-1 и Минск-2. Они (украинская сторона - прим. НСН) даже подписи поставят. Нельзя верить словам Зеленского – это будет обман. Если сейчас остановить процесс денацификации и демилитаризации Украины, вся бандеровщина вернется, и ничего Россия не добьется. А у России есть потери, санкции введены, и оставить в живых эту гидру (украинского неонацизма - прим. НСН) было бы крайне неразумно», - считает эксперт.
Четвертый раунд переговоров РФ и Украины ожидается в ближайшее время

По мнению Александра Дудчака, переговоры с Украиной будут длиться, пока будет хватать терпения у российской стороны.

«Сколько у России терпения хватит, столько будут идти переговоры. Украинская делегация попросту издевается. У них нет цели договориться, обеспечить безопасность людям, минимизировать потери. Они делают наоборот и изображают ведение переговоров. Это вообще хамство – являются не вовремя, где-то «путешествуют». Есть оговоренные время и место встречи. Не явились в 15:00, в 15:01 – все, расходимся! И на Украине они представляют все так, как хотят – что их слушают, с ними договариваются. О чем с ними договариваться? Кроме как о безоговорочной капитуляции, с ними договариваться не о чем!» - заявил украинский политолог.

Ранее политолог Марат Баширов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия будет продолжать попытки решить гуманитарные вопросы в ходе российско-украинских переговоров. «Тема для переговоров есть, потому что касается жизни людей. У них просто другой надежды нет. Для них «зеленые коридоры» – вопрос жизни и смерти», - сказал эксперт.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Минские СоглашенияПереговорыАлександр ДудчакВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
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