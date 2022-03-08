Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что Киев не намерен «на коленях умолять» Брюссель о чём-либо.
По его словам, украинские власти поняли, что НАТО не готова принять Украину, поэтому он давно охладел к этому вопросу.
«Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- СМИ: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию
- Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО
- В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России
- Фармэксперт Беспалов: «Глобального дефицита лекарств возникнуть не должно»
- В Европарламенте предупредили о последствиях отказа от импорта газа из России
- Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
- СМИ: японская платёжная система JCB приостановила операции в России
- Apple запретила показ своей презентации в России
- Мишустин ввел запрет на вывоз из России иностранные медицинских изделий
- Зеленский рассказал о возможности диалога по Крыму, ЛНР и ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru