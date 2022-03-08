Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО

По его словам, украинские власти поняли, что НАТО не готова принять Украину, поэтому он давно охладел к этому вопросу.

«Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщает RT.

