Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что Киев не намерен «на коленях умолять» Брюссель о чём-либо.

Премьер Британии Джонсон усомнился в возможности Украины стать членом НАТО

По его словам, украинские власти поняли, что НАТО не готова принять Украину, поэтому он давно охладел к этому вопросу.

«Я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
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