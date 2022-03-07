Депутат Европарламента заявил о нарушении НАТО международного права

«Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета Безопасности», — считает парламентарий.

По мнению Котарака, прежде чем обвинять РФ в агрессии на фоне военной операции на Украине, следует вспомнить о вторжении США и союзников в Ирак в 2003 году, отмечает RT. Кроме того, европарламентарий напомнил о бомбардировках Сербии во время югославского конфликта в 1999 году, пишет Газета.ру.

