Депутат Европарламента заявил о нарушении НАТО международного права

Страны-участницы НАТО первыми нарушили международное право, начав военную операцию в Югославии. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Андреа Котарак в беседе с «Известиями».

НАТО охладело к Украине. Западный альянс избегает войны с Россией

«Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета Безопасности», — считает парламентарий.

По мнению Котарака, прежде чем обвинять РФ в агрессии на фоне военной операции на Украине, следует вспомнить о вторжении США и союзников в Ирак в 2003 году, отмечает RT. Кроме того, европарламентарий напомнил о бомбардировках Сербии во время югославского конфликта в 1999 году, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияЕвропарламентНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры