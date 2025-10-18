При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека
Пожар произошел в двухэтажном деревянном жилом доме в Новосибирске, есть жертвы. Об этом сообщило МЧС.
По данным ведомства, огонь вспыхнул на втором этаже дома с мансардой на 600 квадратных метрах. В результате ЧП частично обрушилась кровля.
«Самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека, из них 3 госпитализированы», - отметило ведомство.
Пожарные ликвидировали открытый огонь, на месте происшествия обнаружили тела трех погибших.
Позже прокуратура Новосибирской области заявила, что при разборе завалов было найдено еще одно тело. В пожаре погибли один мужчина и три женщины.
Ранее в Красноярском крае один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отец Маска назвал ЕС «гнусной организацией»
- ПВО за ночь уничтожила 41 беспилотник ВСУ
- При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека
- Захарова: Рютте осуществляет пропаганду войны
- СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну
- Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
- В Колумбии протестующие атаковали посольство США
- Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России
- Европейские лидеры, генсек НАТО и Зеленский провели переговоры
- Минздрав подготовил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru