При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека

Пожар произошел в двухэтажном деревянном жилом доме в Новосибирске, есть жертвы. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на втором этаже дома с мансардой на 600 квадратных метрах. В результате ЧП частично обрушилась кровля.

«Самостоятельно эвакуировались 17 жильцов. Сотрудники МЧС России спасли 4 человека, из них 3 госпитализированы», - отметило ведомство.

Пожарные ликвидировали открытый огонь, на месте происшествия обнаружили тела трех погибших.

Позже прокуратура Новосибирской области заявила, что при разборе завалов было найдено еще одно тело. В пожаре погибли один мужчина и три женщины.

Ранее в Красноярском крае один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме.

