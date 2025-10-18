ПВО за ночь уничтожила 41 беспилотник ВСУ
Более 40 дронов ВСУ самолетного типа ликвилировали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.
Так, 12 БПЛА сбили в Брянской области, по пять – в Калужской и Башкирии, три –в Московской, по 2 – в Белгородской и Орловской областях. Еще по одному дрону уничтожили над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областями.
Кроме того, над акваторией Черного моря ликвидировали шесть беспилотников.
Ранее в семи регионах России сбили 29 дронов ВСУ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru