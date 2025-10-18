Отец Маска назвал ЕС «гнусной организацией»
18 октября 202507:43
Евросоюз - «гнусная» организация, считает предприниматель, отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск. Об этом он заявил РИА Новости.
«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», - отметил бизнесмен.
По словам Маска-старшего, у ЕС нет реальной власти, и сообщества не должно существовать.
Ранее Эррол Маск в беседе с НСН назвал западные СМИ «мусором и пропагандой».
