Отец Маска назвал ЕС «гнусной организацией»

Евросоюз - «гнусная» организация, считает предприниматель, отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск. Об этом он заявил РИА Новости.

«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», - отметил бизнесмен.

По словам Маска-старшего, у ЕС нет реальной власти, и сообщества не должно существовать.

Ранее Эррол Маск в беседе с НСН назвал западные СМИ «мусором и пропагандой».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
