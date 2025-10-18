СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну

Международный валютный фонд оказывает давление на Украину и требует девальвации гривны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов», — отмечает агентство.

По данным МВФ, девальвация украинской валюты может помочь укрепить финансовое положение страны за счет увеличения выраженных в гривне доходов бюджета. Однако Национальный банк Украины выступает против такого решения, так как украинский бюджет в значительной степени зависит от международной помощи, а девальвация может «спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку».

Кроме того, такой шаг грозит политическими последствиями. Политики на Украине давно опасаются девальвации, поскольку граждане чувствительны к колебаниям цен из-за финансовых кризисов, имевших место до 2022 года.

Ранее МВФ предоставил Украине около $400 млн в рамках очередного транша.

