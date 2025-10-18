СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну
Международный валютный фонд оказывает давление на Украину и требует девальвации гривны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов», — отмечает агентство.
По данным МВФ, девальвация украинской валюты может помочь укрепить финансовое положение страны за счет увеличения выраженных в гривне доходов бюджета. Однако Национальный банк Украины выступает против такого решения, так как украинский бюджет в значительной степени зависит от международной помощи, а девальвация может «спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку».
Кроме того, такой шаг грозит политическими последствиями. Политики на Украине давно опасаются девальвации, поскольку граждане чувствительны к колебаниям цен из-за финансовых кризисов, имевших место до 2022 года.
Ранее МВФ предоставил Украине около $400 млн в рамках очередного транша.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну
- Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
- В Колумбии протестующие атаковали посольство США
- Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России
- Европейские лидеры, генсек НАТО и Зеленский провели переговоры
- Минздрав подготовил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
- СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву
- Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией
- Росавиация объявила об ограничениях в восьми российских аэропортах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru