Захарова: Рютте осуществляет пропаганду войны
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте целенаправленно делает резкие заявления о России, ведя пропаганду войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью каналу «Царьград».
По словам дипломата, перед Рютте стоит задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на аудиторию в РФ.
«У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию», - указала Захарова.
При этом представитель МИД отметила, что настоящие решения в НАТО принимают на уровне заместителей генсека, где представлены США и Великобритания.
Ранее Захарова раскритиковала Рютте после его слов о составе российской делегации на переговорах с Украиной.
