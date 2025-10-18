Захарова: Рютте осуществляет пропаганду войны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте целенаправленно делает резкие заявления о России, ведя пропаганду войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью каналу «Царьград».

По словам дипломата, перед Рютте стоит задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на аудиторию в РФ.

«У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию», - указала Захарова.

При этом представитель МИД отметила, что настоящие решения в НАТО принимают на уровне заместителей генсека, где представлены США и Великобритания.

Ранее Захарова раскритиковала Рютте после его слов о составе российской делегации на переговорах с Украиной.

