В Колумбии протестующие атаковали посольство США

Как сообщил президент республики Густаво Петро в соцсети X, он призывал проявить максимум осторожности с американским посольством.

«Плохо, что после достижения соглашения с "Конгрессом народов" о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, - несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал», - написал политик.

Полиция Колумбии сообщила, что участники столкновений у здания посольства Соединенных Штатов применяли луки, взрывпакеты, бутылки с зажигательной смесью. Четверо полицейских были ранены.

Ранее в Колумбии началась национальная мобилизация коренных народов, ее участники прибыли из разных регионов страны и устроили акцию перед американским посольством. Как ожидалось, митинг будет мирным, однако он перерос в столкновения с правоохранителями.

