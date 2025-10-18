В Колумбии протестующие атаковали посольство США
Участники акции протеста в колумбийской Боготе атаковали посольство США, есть пострадавшие.
Как сообщил президент республики Густаво Петро в соцсети X, он призывал проявить максимум осторожности с американским посольством.
«Плохо, что после достижения соглашения с "Конгрессом народов" о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, - несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал», - написал политик.
Полиция Колумбии сообщила, что участники столкновений у здания посольства Соединенных Штатов применяли луки, взрывпакеты, бутылки с зажигательной смесью. Четверо полицейских были ранены.
Ранее в Колумбии началась национальная мобилизация коренных народов, ее участники прибыли из разных регионов страны и устроили акцию перед американским посольством. Как ожидалось, митинг будет мирным, однако он перерос в столкновения с правоохранителями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
- В Колумбии протестующие атаковали посольство США
- Финская Paulig захотела зарегистрировать пять товарных знаков в России
- Европейские лидеры, генсек НАТО и Зеленский провели переговоры
- Минздрав подготовил изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
- СМИ: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять Tomahawk Киеву
- Овечкин вышел на 25-е место по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Зеленский назвал вопрос территорий Украины предметом переговоров с Россией
- Росавиация объявила об ограничениях в восьми российских аэропортах
- В Аргентине политик умер во время теледебатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru