Белый дом заявил, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине
Президент США Дональд Трамп продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире Fox News.
По словам представителя американской администрации, глава государства «круглосуточно» занимается установлением мира. Трамп продолжит усилия в отношении России и Украины, как он занимался урегулированием противостояния в секторе Газа.
«Для Ближнего Востоке начался "новый рассвет", мы надеемся, что то же самое случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим», - подчеркнула Ливитт.
Она назвала беседу Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшиеся на этой неделе, «очень честными». Как указала пресс-секретарь, глава Белого дома дал понять, что конфликт длится слишком долго и «терпение США на исходе».
Ранее американский президент заявил, что конфликт на Украине может быть урегулирован до его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, запланированной на полях саммита АСЕАН в конце октября — начале ноября.
