Политолог Бутнев назвал причины падения рейтинга Макрона

По его мнению, стремление Макрона быть арбитром всей европейской политики подрывает его авторитет внутри Франции, что заставляет французов всё чаще обращать внимание на радикальные движения, выводящие людей на улицы и дестабилизирующие обстановку.

Эксперт отметил, что вместо принятия социальных и экономических реформ, французскому лидеру приходится действовать как кризис-менеджеру, но решать одну проблему за другой он не успевает.

«Макрон хотел бы быть «великим» лидером, укрепляющим Европу, но подобные устремления должны подкрепляться реальными результатами и делами, чем он похвастаться не может», – указал Бутнев.

Политолог добавил, что у французского президента мало шансов выбраться из нынешней политической ловушки.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что идея Макрона о размещении зарубежных войск на Украине является безрассудной, сообщает RT.

