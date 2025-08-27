«В Германии сейчас какая-то сумасшедшая политика, я ее вообще не понимаю. Обязательный призыв отменили в 2011 году, а сейчас мы почему-то хотим увеличить армию втрое. Правительство даже не знает реальных данных о резервистах, сколько их и где они находятся. Я думаю, что это нереально — набрать столько людей, чтобы подготовить их к войне против России (против кого воевать, сейчас очевидно). Нашлись несколько миллиардов для закупки оружия, и это очень страшная ситуация, это безумство. Наша партия уже десять лет требует, чтобы мы стали готовыми не к бою, а к защите. Потому что у нас ничего не работает: самолеты не летают, мало танков (не все из них работают). Мы говорили много лет назад, что надо больше тратить денег на армию, чтобы можно было защитить свою страну. А сейчас непонятно, откуда брать столько людей», — сказал Зингер.

Собеседник НСН выразил уверенность, что никто из солдат не пойдет воевать на Украину.

«Да и на Украину никто воевать не пойдет: еще 80 лет назад все поняли, что идти на Восточный фронт — очень плохая идея. Сейчас очень громко говорят о возвращении обязательного призыва. Мы надеемся, что это очередная громкая болтовня, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин уже договорились, просто Европа никак это не поймет», — подытожил он.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что граждане Германии не понимают, почему канцлер Фридрих Мерц выделяет миллиарды евро на нужды Киева вместо того, чтобы направить средства на поддержку жителей страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

