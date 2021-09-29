Позитивный шаг. «Русский хакер» Бурков возвращается домой
Алексей Бурков, проведший несколько лет в американской тюрьме по обвинению в киберпреступлениях, отправился в Россию.
Власти США выпустили из-под стражи Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в Израиле и в Соединенных Штатах по обвинению в махинации с банковскими картами и кредитными данными американцев. До конца тюремного срока россиянина оставался год. В понедельник, 27 сентября, 31-летнего мужчину посадили на рейс коммерческой авиакомпании. Издание The Wall Street Journal передает, что из федеральной тюрьмы он вышел еще 25 августа.
Бурков был арестован 15 декабря 2015 года в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В ответ на запрос МИД израильская сторона сообщила об ордере на арест, полученном от компетентных властей США. Как заявлял заведующий консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Руслан Кандауров, Буркову инкриминировалось преступление в области компьютерной безопасности. Российский МИД расценил задержание Буркова как экстерриториальное применение законодательства США в отношении россиянина и осудил это действие.
12 ноября 2019 года Буркова экстрадировали в США. Там он был арестован по решению американского суда. Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН рассказал, почему Израиль не выдал Москве подозреваемого в кибератаках россиянина Алексея Буркова, а отправил его в США.
«Между Россией и США есть двухстороннее соглашение о выдаче. США не отреагировали на наш запрос согласно этому соглашению, поэтому и появилась нота протеста. Между США и Израилем есть соглашение о выдаче, а между Россией и Израилем нет. <...> Приоритет в итоге отдается соглашению между США и Израилем», - пояснил Сурма.
Дипломат выразил согласие с коллегами из МИД, которые связали дело Буркова с политической ситуацией в Израиле и США.
«Считаю, что здесь опять вмешивается политика и, настрой Соединенных Штатов преследовать россиян по всему миру независимо от двухсторонних или многосторонних соглашений, европейских конвенций и так далее. Бурков долгое время, порядка четырех лет, сидел в израильской тюрьме, а тут по каким-то неведомым обстоятельствам его вопрос начал развиваться», - подчеркнул собеседник НСН.
Иностранные СМИ также неоднократно писали о том, что Россия прибегает к обмену заключенными, чтобы не выдать США потенциальных кибер-преступников. Так, журналисты издания The Wall Street Journal Дастин Волц и Фелиция Шварц связывали задержание израильтянки Наамы Иссахар с делом Буркова. Иссахар была задержана 9 апреля 2019 при возвращении домой из Индии транзитом через Москву, в ее багаже нашли 7,5 граммов гашиша. Семья девушки подавала просьбу о прекращении экстрадиции Буркова.
«Наама не станет пешкой в руках русского хакера и его народа. Я молюсь о том, чтобы мое решение не привело к ухудшению ситуации с Наамой в российской тюрьме, и я полностью доверяю президенту и премьер-министру в том, что они будут продолжать работать с российским президентом, чтобы добиться немедленного освобождения Наамы», - заявляла мать задержанной Яффа Иссахар.
Иссахар была помилована по решению президента РФ Владимира Путина 30 января 2020 года. До этого о помиловании девушки просили власти Израиля, включая тогдашнего премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху, однако Путин отказался от помилования до парламентских выборов, прошедших в Израиле в сентябре 2019 года. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН поддержал позицию российского лидера.
«Я бы на его месте тоже не делал Нетаньяху подарка до сформирования правительства. Иначе это будет рассмотрено как вмешательство Путина во внутренние дела Израиля. Правительство ещё не сформировано. Решение Путина о передаче Иссахар может повлиять на политическую карту и на следующих выборах. Владимир Владимирович поступил правильно в отношении своего друга», - отметил Векслер.
Комментируя возвращение Буркова на родину, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают это решение как позитивный шаг в российско-американских отношениях. «Это скорее позитивно», - передал ТАСС слова пресс-секретаря. Песков не рассказал, была ли выдача Буркова частью договоренностей с Израилем в связи с делом Иссахар. Он заявил, что ему «нечего добавить» к уже озвученной информации.
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