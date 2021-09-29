Позитивный шаг. «Русский хакер» Бурков возвращается домой

Власти США выпустили из-под стражи Алексея Буркова, который в общей сложности провел шесть лет в заключении в Израиле и в Соединенных Штатах по обвинению в махинации с банковскими картами и кредитными данными американцев. До конца тюремного срока россиянина оставался год. В понедельник, 27 сентября, 31-летнего мужчину посадили на рейс коммерческой авиакомпании. Издание The Wall Street Journal передает, что из федеральной тюрьмы он вышел еще 25 августа.

Бурков был арестован 15 декабря 2015 года в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. В ответ на запрос МИД израильская сторона сообщила об ордере на арест, полученном от компетентных властей США. Как заявлял заведующий консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Руслан Кандауров, Буркову инкриминировалось преступление в области компьютерной безопасности. Российский МИД расценил задержание Буркова как экстерриториальное применение законодательства США в отношении россиянина и осудил это действие.