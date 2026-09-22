В России вырос спрос на мобильных сотрудников

Потребность в мобильных сотрудниках выросла в России на 62% за год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

Эксперты выяснили, что с начала года вакансий с разъездным форматом работы стало больше на 53%, их число увеличилось с 76,9 тысячи в январе до 117,8 тысячи в августе.

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«Если сравнивать период с января по август год к году, рост оказался еще заметнее - на 62%: с 465,9 тыс. вакансий в 2025 году до 756,3 тыс. в 2026-м», — отмечается в сообщении.

Больше всего вакансий с регулярными служебными поездками - 348,4 тысячи - размещено в транспортной сфере. Кроме того, работодатели часто ищут мобильных сотрудников в качестве домашнего и обслуживающего персонала (335,7 тысячи) и в рабочих профессиях (258,9 тысячи). Также в топ-5 входят административный персонал (165,5 тысячи) и работники сферы продаж (140,8 тысячи).

Ранее стало известно, что за последний год работодатели чаще всего искали менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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