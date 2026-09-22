В России вырос спрос на мобильных сотрудников

«Если сравнивать период с января по август год к году, рост оказался еще заметнее - на 62%: с 465,9 тыс. вакансий в 2025 году до 756,3 тыс. в 2026-м», — отмечается в сообщении.

Больше всего вакансий с регулярными служебными поездками - 348,4 тысячи - размещено в транспортной сфере. Кроме того, работодатели часто ищут мобильных сотрудников в качестве домашнего и обслуживающего персонала (335,7 тысячи) и в рабочих профессиях (258,9 тысячи). Также в топ-5 входят административный персонал (165,5 тысячи) и работники сферы продаж (140,8 тысячи).

Ранее стало известно, что за последний год работодатели чаще всего искали менеджеров, консультантов по стратегии, маляров, штукатуров и отделочников.

