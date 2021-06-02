«Повлиять на переговоры». США обвиняет Россию в кибератаке перед встречей президентов

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление Белого дома об «укрывательстве преступников-вымогателей» из России, причастных к хакерской атаке на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS. Злоумышленники требуют нарушить работу компьютерной сети компании или удалить все файлы, если не будет уплачен выкуп.

«Российские хакеры по определению причастны ко всему: к затмению луны, к солнечным затмениям, всемирному потеплению, похолоданию - ко всему! Это уже такой мем, знаете ли. Это даже комментировать не очень прилично. И само понятие "российские хакеры" - очень сложное с точки зрения юридической точки зрения. Они иногда под российскими хакерами подразумевают всех, кто говорит на кириллице. Для меня не понятно, кого они могут иметь в виду. Это граждане Российской Федерации, это русскоязычные люди, это люди, которые жили на территории России, это люди, когда-то случайно оказавшиеся на территории России?» - сыронизировал сенатор.