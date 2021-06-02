«Повлиять на переговоры». США обвиняет Россию в кибератаке перед встречей президентов
Сенатор Андрей Климов рассказал «Радиоточке НСН», для чего в Белом Доме применяют термин «российские хакеры».
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответил на заявление Белого дома об «укрывательстве преступников-вымогателей» из России, причастных к хакерской атаке на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS. Злоумышленники требуют нарушить работу компьютерной сети компании или удалить все файлы, если не будет уплачен выкуп.
«Российские хакеры по определению причастны ко всему: к затмению луны, к солнечным затмениям, всемирному потеплению, похолоданию - ко всему! Это уже такой мем, знаете ли. Это даже комментировать не очень прилично. И само понятие "российские хакеры" - очень сложное с точки зрения юридической точки зрения. Они иногда под российскими хакерами подразумевают всех, кто говорит на кириллице. Для меня не понятно, кого они могут иметь в виду. Это граждане Российской Федерации, это русскоязычные люди, это люди, которые жили на территории России, это люди, когда-то случайно оказавшиеся на территории России?» - сыронизировал сенатор.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что требование выкупа исходит от преступной организации, которая, вероятно, базируется в России. Она заявила, что Белый дом взаимодействует с российскими властями по этому вопросу и высказала надежду, что «ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей». В Совете Федерации считают, что прежде, чем делать подобные заявления, необходимо проводить проверку с привлечением обеих стран на равных началах.
«Мы им предлагаем со времен Трампа (предыдущий президент США Дональд Трамп - Прим. НСН) одну простую вещь: по сложным вопросам такого уровня создать комиссию из профессионалов, которые каждый раз по конкретному случаю проводили конкретную объективную проверку на паритетных условиях. Это предложение было сделано несколько лет назад, ответа мы до сих пор не получили. Все остальное это highly likely (с высокой долей вероятности – англ.)», - пояснил Климов.
Также он ответил на вопрос, с какой целью подобные заявления вбрасываются в прессу перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве.
«Это делается с любой целью, в том числе повлиять и на ход переговоров, потому что в Белом Доме работают разные команды. Это, как ни странно, не единый коллектив. Там разношерстная публика, и у каждого свои интересы. Было бы довольно странно, если бы Байден не встречался с Путиным, потому что кто-то, якобы связанный с Россией, напал на одну из коммерческих структур США. А вот кто там нагнетает и ради чего это делается, я не знаю, но могу догадаться, потому что в Белом доме минимум пять групп влияния, которые работают друг против друга за спиной Байдена, который очень плохо эту ситуацию контролирует», - ответил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
В результате атаки компьютерных сетей компании JBS некоторые предприятия в Австралии, Канаде и США были временно остановлены, что затронуло тысячи рабочих. Более того, инцидент может привести к дефициту мяса или повышению цен для потребителей.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что администрация Байдена связывалась с Москвой для обсуждения инцидента.
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