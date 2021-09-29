Песков прокомментировал экстрадицию в Россию хакера Буркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что депортацию из США в Россию обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова в Кремле расценивают, как позитивный шаг в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.

По его словам, это «скорее позитивно».

На вопрос журналистов в возможной выдаче США кого-то из заключённых в России американцев представитель Кремля ответил, что пока «никаких объявлений на этот счёт не делалось».

Буркова задержали в Израиле в 2015 году, после чего его экстрадировали в США, где посадили на девять лет, сообщает RT. Россиянин обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.

