Песков прокомментировал экстрадицию в Россию хакера Буркова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что депортацию из США в Россию обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова в Кремле расценивают, как позитивный шаг в российско-американских отношениях, сообщает ТАСС.
По его словам, это «скорее позитивно».
На вопрос журналистов в возможной выдаче США кого-то из заключённых в России американцев представитель Кремля ответил, что пока «никаких объявлений на этот счёт не делалось».
Буркова задержали в Израиле в 2015 году, после чего его экстрадировали в США, где посадили на девять лет, сообщает RT. Россиянин обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.
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