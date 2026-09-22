«Газпром» возобновил поставки по «Силе Сибири»
Холдинг «Газпром» возобновил поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири». Об этом говорится в сообщении компании.
Организация напомнила, что с 15 по 22 сентября на трубопроводе велись предусмотренные контрактом планово-профилактические работы. Они были успешно завершены
«Мероприятия выполнены в полном объеме. Транспортировка газа сегодня возобновлена», - указали в «Газпроме».
Между тем глава холдинга Алексей Миллер анонсировал введение в эксплуатацию газопровода Белогорск - Хабаровск, соединяющего «Силу Сибири» и трубопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
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