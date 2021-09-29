«Ничего хорошего». Касперская удивилась аресту Сачкова по подозрению в госизмене

Отрасль информационной безопасности после ареста Сачкова не ждет ничего хорошего, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Ранее основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по подозрению в госизмене.

«Пока точно не знаем, как возможное уголовное дело против Group-IB отразится на отрасли, потому что это первый случай в отрасли информационной безопасности, но, наверное, нехорошо. Ничего хорошего точно не ждем», - заявила Касперская.

Она затруднилась ответить, в чем может заключаться суть обвинений, предъявленных к Сачкову.