«Ничего хорошего». Касперская удивилась аресту Сачкова по подозрению в госизмене
Президент группы компаний InfoWatch рассказала, что ждет отрасль информационной безопасности после задержания основателя компании Group-IB.
Отрасль информационной безопасности после ареста Сачкова не ждет ничего хорошего, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Ранее основатель и гендиректор компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по подозрению в госизмене.
«Пока точно не знаем, как возможное уголовное дело против Group-IB отразится на отрасли, потому что это первый случай в отрасли информационной безопасности, но, наверное, нехорошо. Ничего хорошего точно не ждем», - заявила Касперская.
Она затруднилась ответить, в чем может заключаться суть обвинений, предъявленных к Сачкову.
«Мы работаем в другой сфере. Они же работали в сфере исследования инцидентов, и я не знаю, что там могло произойти такого. Это же вообще такая сфера, которая граничит с криминалом. Мы-то работаем в сфере защиты от утечек. В основном, искусственный интеллект – глубокоинтеллектуальная система там перехватывает информацию. Мы сами с информацией не сталкиваемся. Поэтому это другой подход. Что произошло, я не понимаю. Я пока в некотором раздрае», - отреагировала президент группы компаний InfoWatch.
Никто в отрасли не владеет информацией по поводу случившегося с Сачковым, рассказал «Радиоточке НСН» эксперт по кибербезопасности, который предпочел остаться неназванным. По его словам, для представителей отрасли остаются загадкой причина ареста и содержание обвинения.
Сачкова подозревают в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), передает ТАСС.
Ранее в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. Сообщалось, что следственные действия проводились в рамках дела, по которому 28 сентября был задержан сам Илья Сачков. При этом представители компании заявили, что обслуживание клиентов Group-IB идет в штатном режиме.
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