Дипакадемия: Хакера Буркова в России ждали сильнее, чем в США
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ в эфире НСН рассказал, почему Израиль не выдал Москве подозреваемого в кибератаках россиянина Алексея Буркова, а отправил его в США.
Посольство РФ в США направило официальную ноту протеста в Госдепартамент из-за экстрадиции россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в мошенничестве с кредитными картами американцев. В заявлении дипмиссии отмечается, что российская сторона потребовала «строгого соблюдения» Америкой «действующих двухсторонних обязательств», пишет ТАСС.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН рассказал, какие обязательства имеет ввиду российское посольство.
«Между Россией и США есть двухстороннее соглашение о выдаче. США не отреагировали на наш запрос согласно этому соглашению, поэтому и появилась нота протеста. Двухстороннее соглашение между США и Россией начинает действовать с момента, как Бурков был экстрадирован в Америку. Между США и Израилем есть соглашение о выдаче, а между Россией и Израилем нет. Также данная ситуация попадает под действие Европейской конвенции о выдаче 1957 года. Но приоритет в итоге отдается соглашению между США и Израилем», - пояснил Сурма.
Кроме того, посольство подчеркивает развернувшуюся «охоту» за российскими гражданами по всему миру американским правительством. Представитель дипакадемии согласился с коллегами.
«Считаю, что здесь опять вмешивается политика и, настрой Соединенных Штатов преследовать россиян по всему миру независимо от двухсторонних или многосторонних соглашений, европейских конвенций и так далее. Бурков долгое время, порядка четырех лет, сидел в израильской тюрьме, а тут по каким-то неведомым обстоятельствам его вопрос начал развиваться. Сложилась удобная ситуация, очередной повод обвинить Россию в подобного рода преступлениях через ее граждан. Также, думаю, роль играет и то, что правительство Израиля до конца не сформировано», - высказал мнение Сурма.
Он отметил, что у российских дипломатов были свои надежды, что «новый министр юстиции отдаст приоритет нашей стране, потому что мы тоже выступили с вопросом об экстрадиции Буркова в Россию, связанным с нарушениями и преступлениями по части кибербезопасности».
Иван Сурма при этом отметил, что на Родине Буркова могут ждать более серьезные последствия за киберпреступления, чем в США и других странах.
«Нюанс в том, что если рассматривать вопрос чисто о преступлениях в области информационных технологий, то российское законодательство более строгое. У нас за такого рода преступления дают 7 лет, а то и больше, в США обычно - пару лет, в некоторых странах еще меньше – 1 год.
"Российская сторона по делу может иметь больше претензий к Буркову, чем США"
Там многие факты являются косвенными и по большой части недоказанными, «притянутыми». Потому что первичное предъявление обвинений со стороны Израиля было связано с недвижимостью, а потом был раскручен маховик и появился весь этот блок обвинений. Сам Бурков заявляет, что 99% претензий, которые предъявлены Штатами, имеют отношение к нему не напрямую. Да, он оказывал какого-то рода услуги, но реально он не имел прямого отношения к действиям, которые привели к миллиардному ущербу разных сторон этого процесса», - рассказал собеседник НСН.
Напомним, Алексей Бурков был задержан в Израиле по запросу США в 2015 году. НСН сообщала, что 12 ноября 2019 года израильская сторона выдала россиянина Америке, где суд оставил Буркова под стражей до вынесения окончательного приговора по обвинению его в мошенничестве с кредитными картами американцев.
МИД РФ в своем официальном сообщении высказал сожаление о решении израильских властей, а также заявил, что такая политика не согласуется с «конструктивными партнерскими отношениями», которые в последние годы были налажены между странами.
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