Дипакадемия: Хакера Буркова в России ждали сильнее, чем в США

Кроме того, посольство подчеркивает развернувшуюся «охоту» за российскими гражданами по всему миру американским правительством. Представитель дипакадемии согласился с коллегами.

«Считаю, что здесь опять вмешивается политика и, настрой Соединенных Штатов преследовать россиян по всему миру независимо от двухсторонних или многосторонних соглашений, европейских конвенций и так далее. Бурков долгое время, порядка четырех лет, сидел в израильской тюрьме, а тут по каким-то неведомым обстоятельствам его вопрос начал развиваться. Сложилась удобная ситуация, очередной повод обвинить Россию в подобного рода преступлениях через ее граждан. Также, думаю, роль играет и то, что правительство Израиля до конца не сформировано», - высказал мнение Сурма.

Он отметил, что у российских дипломатов были свои надежды, что «новый министр юстиции отдаст приоритет нашей стране, потому что мы тоже выступили с вопросом об экстрадиции Буркова в Россию, связанным с нарушениями и преступлениями по части кибербезопасности».

Иван Сурма при этом отметил, что на Родине Буркова могут ждать более серьезные последствия за киберпреступления, чем в США и других странах.

«Нюанс в том, что если рассматривать вопрос чисто о преступлениях в области информационных технологий, то российское законодательство более строгое. У нас за такого рода преступления дают 7 лет, а то и больше, в США обычно - пару лет, в некоторых странах еще меньше – 1 год.