WSJ: Россия продолжает защищать своих хакеров от экстрадиции

Россия прибегает к обмену заключенными, чтобы не выдать США потенциальных кибер-преступников. Так считают журналисты издания The Wall Street Journal Дастин Волц и Фелиция Шварц, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Израильтянка Наама Иссахар была задержана российскими властями при возвращении домой из Индии транзитом через Москву. Кремль предложил выдать Иссахар в обмен на Алексея Буркова, который был задержан в Израиле в 2015 году по подозрению в киберпреступлениях. Однако на прошлой неделе министр юстиции Израиля Амир Оана подписал распоряжение об экстрадиции Буркова в США. Россия в свою очередь в прошлом месяце приговорила Иссахар к восьми годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков. Во вторник семья Иссахар отозвала запрос в Верховный суд о прекращении экстрадиции Буркова, который должен был быть рассмотрен в четверг.

«Наама не станет пешкой в ​​руках русского хакера и его народа. Я молюсь о том, чтобы мое решение не привело к ухудшению ситуации с Наамой в российской тюрьме, и я полностью доверяю президенту и премьер-министру в том, что они будут продолжать работать с российским президентом, чтобы добиться немедленного освобождения Наамы», - сказала Яффа Иссахар, мать Наамы. На данный момент израильтянка остается в российской тюрьме, и ее свобода может зависеть от других форм дипломатии. Например, она была предметом недавнего телефонного звонка между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Министерство юстиции США отказалось комментировать информацию об Иссахар или о Буркове.

