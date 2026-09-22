Проблема «бежевых мам» в том, что они воспитывают детей, основываясь на своей внутренней тревоге, так что ребенок вырастает абсолютно не самостоятельным. Об этом в пресс-центре НСН рассказал клинический психолог Александра Изюменко.

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«Сами по себе бежевые цвета — это не плохо. Однако, что сегодня происходит: ребятки 21 года не могут оставаться одни дома без родителей, потому что не могут себе готовить, они не понимают, как загрузить и разгрузить посудомойку. Откуда это берется? Согласно опросу 2026 года, 56% россиян заявили, что 20 лет назад детство было значительно менее опасным, чем сейчас. Но 20 лет назад мы прыгали по гаражам и жевали гудрон. Так что проблема в тревоге родителей. Внутренняя тревога диктует, что мир не безопасен и что ребенка нужно оберегать от любого проявления агрессии, чувств. Так что бежевые мамы пытаются создать ребенку безопасный мир, но проблема в том, что дети вырастают и сталкиваются с реальным миром», — рассказала она.

Ранее депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая заявила в пресс-центре НСН, что, если новорожденного ребенка окружает все бежевое: от цвета спальни, до игрушек, то у него просто будет задержка в развитии. Так она прокомментировала тренд «бежевых мам».

