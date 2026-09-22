Возможное появление совместного предприятия VK и «Яндекса» не станет причиной монополизации рынка, частичная централизация всем пойдет только на пользу. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Яндекс» и VK обсуждают создание совместного предприятия на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники на рынке информационных технологий. По мнению Клименко, такое слияние не приведет к монополизации рынка.

«До монополизации рынка, думаю, еще далеко, а некоторая централизация на рынке выгодна для всех. Поэтому, несмотря на противоречия между “Яндексом” и VK, процесс объединения тех или иных фрагментов, особенно тех, которые не сильно влияют на внутреннее функционирование компаний и не пересекаются на уровне конкуренции, — это нормальная история. Другой вопрос, смогут ли они договориться из-за своих противоречий. Наверное, это во многом еще и упрощение конкуренции, все-таки две компании конкурируют на рынке достаточно жестко. Для предпринимателей такое слияние — конечно, плюс, поскольку они не будут терять время на выбор и бегать между двумя компаниями. Однако, думаю, будут наблюдать и за тем, не станет ли возражать против объединения Федеральная антимонопольная служба», — сказал Клименко.