Клименко заверил, что объединение VK и «Яндекса» не приведет к монополизации рынка
Предполагаемое создание совместного предприятия VK и «Яндекса» — позитивный фактор для предпринимателей, однако важно, чтобы это не вызвало протеста со стороны Федеральной антимонопольной службы, сказал НСН Герман Клименко.
Возможное появление совместного предприятия VK и «Яндекса» не станет причиной монополизации рынка, частичная централизация всем пойдет только на пользу. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Яндекс» и VK обсуждают создание совместного предприятия на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники на рынке информационных технологий. По мнению Клименко, такое слияние не приведет к монополизации рынка.
«До монополизации рынка, думаю, еще далеко, а некоторая централизация на рынке выгодна для всех. Поэтому, несмотря на противоречия между “Яндексом” и VK, процесс объединения тех или иных фрагментов, особенно тех, которые не сильно влияют на внутреннее функционирование компаний и не пересекаются на уровне конкуренции, — это нормальная история. Другой вопрос, смогут ли они договориться из-за своих противоречий. Наверное, это во многом еще и упрощение конкуренции, все-таки две компании конкурируют на рынке достаточно жестко. Для предпринимателей такое слияние — конечно, плюс, поскольку они не будут терять время на выбор и бегать между двумя компаниями. Однако, думаю, будут наблюдать и за тем, не станет ли возражать против объединения Федеральная антимонопольная служба», — сказал Клименко.
Собеседник НСН также предположил, какой интерес в объединении с «Яндексом» может быть у VK.
«Объединение усилий, рекламных возможностей, централизация в одном месте — это, безусловно, хорошо, но мне трудно представить, как это все будет происходить, под фасадом тех или иных компаний не очень понятен их уровень экономики. Возможно, у VK, поскольку там с акциями все не очень хорошо, есть цель вывести компанию немного в сторону и ее отдельно капитализировать, вот она и объединилась с более сильным игроком. Здесь можно только гадать», — добавил он.
Ранее «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по итогам 2025 года.
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