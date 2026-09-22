«Как врач-педиатр хочу сказать, что что это совершенно ужасное и неправильное течение, в рамках которого новорожденных детей окружают вот таким бежевым интерьером и игрушками. Потому что игрушка и ее цвет, а также цвет детской комнаты, обладает в том числе и развивающим и лечебным потенциалом. Если новорожденный ребенок живет в бежевой комнате с бежевым постельным бельем, с бежевым мобилем над ним, то такие дети с рождения отстают в развитии и от того потенциала, которым могли бы обладать. Если для нервной системы нет тех самых импульсов, вы делаете ребенку только хуже», — рассказала она.

Напомним, что в соцсетях появился термин «бежевые мамы» — так называют матерей, которые окружают ребенка только вещами нейтрального бежевого оттенка, основываясь прежде всего на тренде на минимализм и желании создать красивую картинку в соцсетях. Также под определение подпадает и намерение создать для ребёнка максимально комфортную и безопасную среду и минимизировать любые сложности для него, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

