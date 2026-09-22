Российские артисты и правообладатели не хотят, чтобы на их песнях, музыке или текстах бесплатно обучались западные нейросети, заявила в интервью НСН генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски.

По данным Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), в открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей есть сотни треков российских артистов, которые попадают туда, в частности, с YouTube. В ТОП-5 по количеству песен рэперы Баста и Feduk, поп-музыканты Сергей Лазарев и Дима Билан, а также группы «Звери», пишут «Ведомости». Бойчевски отметила, что артистов такая ситуация не устраивает.