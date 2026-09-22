«Это не бездомная собака!»: Российские артисты хотят деньги от ворующих песни ИИ
Лицензирование не принесет артистам «невероятную» прибыль, при этом в России хотят легализовать «ретро-сборы» и оплату за то, что уже было использовано ИИ, сказала в эфире НСН Надежда Бойчевски.
Российские артисты и правообладатели не хотят, чтобы на их песнях, музыке или текстах бесплатно обучались западные нейросети, заявила в интервью НСН генеральный директор «ON лейбла» Надежда Бойчевски.
По данным Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), в открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей есть сотни треков российских артистов, которые попадают туда, в частности, с YouTube. В ТОП-5 по количеству песен рэперы Баста и Feduk, поп-музыканты Сергей Лазарев и Дима Билан, а также группы «Звери», пишут «Ведомости». Бойчевски отметила, что артистов такая ситуация не устраивает.
«Уже создана рабочая группа, мы будем вносить правки в существующие, вступившие в силу новые законопроекты. Совершенно очевидно, что российские правообладатели не хотят это оставлять в том виде, в котором это есть. Далеко не все артисты и правообладатели хотят, чтобы на них обучались, и тем более использовали результаты их интеллектуальной или физической деятельности для обучения чего бы то ни было. При этом создатели ИИ-моделей прекрасно понимают, какой запрос на обучение они создают. Нейросети не обучаются сами по себе. Это не бездомная собака, которую выпустили на улицу и она что-то нашла. Там есть определенный промпт, какие виды материалов эта модель должна использовать для обучения, что именно она пылесосит в рамках интернета. Здесь вопрос здравого, адекватного и честного бизнес-подхода. Это не мусорная куча, которую приносит нейронка с улицы, а потом никто не знает, что с этим делать. Крупные компании, конечно же, должны честно отвечать на этот вопрос, что они обучали свою модель, им нужно было это и это. Так или иначе, даже если большие IT-гиганты не готовы об этом заявить сейчас, в битву уже вступили мейджор-компании, крупные компании-дистрибьюторы», - отметила эксперт.
По ее словам, в целом лицензирование не принесет артистам «невероятной прибыли». При этом правообладатели хотят, как минимум, получать так называемые «ретро-сборы».
«Если бы практика лицензирования сложилась, нельзя сказать, что артисты могли бы зарабатывать на ней регулярно, потому что здесь есть нюанс. Отдать свои права для обучения модели – это, как правило, единоразовая история. Это единоразовая выплата за лицензирование какой-то пачки контента. Я не думаю, что эта выплата создавала бы какие-то невероятные прибыли. Это было бы в пределах 10% от общего годового оборота компании. В сухом остатке мы хотим, чтобы сейчас заплатили за то, что уже было использовано без нашего разрешения. Мы хотим предусмотреть так называемый ретро-сбор. То есть, когда модель уже обучилась на твоих данных до того, как были приняты законы в конкретной стране, чтобы за это просто заплатили. Сейчас рабочая группа, в том числе, разрабатывает эту ретро-оговорку: какая сумма, каким образом должна быть применена при ретро-сборе, каким образом мы эту сумму фиксируем и из чего она складывается», - заключила собеседница НСН.
Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на Западе правообладатели заключают лицензионные сделки с конкретными нейросетями, например, Warner с Suno AI.
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