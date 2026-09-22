Под Ульяновском упал самолет сельхозавиации

«Пострадал пилот», — указали в МЧС.

На место ЧП выехали 17 спасателей и семь единиц техники.

В свою очередь, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле, пишет RT. Пилота доставили в больницу с травмами. Воздушное судно повреждено.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолет упал в огороде частного дома, погибли два человека.

