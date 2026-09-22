Под Ульяновском упал самолет сельхозавиации

Самолет сельхозавиации рухнул в Майнском районе Ульяновской области. Об этом заявило региональное управление МЧС.

Инцидент произошел близ села Анненково-Лесное в 09.06 мск.

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«Пострадал пилот», — указали в МЧС.

На место ЧП выехали 17 спасателей и семь единиц техники.

В свою очередь, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле, пишет RT. Пилота доставили в больницу с травмами. Воздушное судно повреждено.

Ранее в Татарстане легкомоторный самолет упал в огороде частного дома, погибли два человека.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СамолетУльяновская Область

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