Под Ульяновском упал самолет сельхозавиации
Самолет сельхозавиации рухнул в Майнском районе Ульяновской области. Об этом заявило региональное управление МЧС.
Инцидент произошел близ села Анненково-Лесное в 09.06 мск.
«Пострадал пилот», — указали в МЧС.
На место ЧП выехали 17 спасателей и семь единиц техники.
В свою очередь, Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило, что в Ульяновской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле, пишет RT. Пилота доставили в больницу с травмами. Воздушное судно повреждено.
Ранее в Татарстане легкомоторный самолет упал в огороде частного дома, погибли два человека.
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