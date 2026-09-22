СМИ: В России курица подорожала на 15,8% в годовом выражении

«В июне рост стоимости курятины в годовом выражении оценивался в 5%, в июле — уже в 13,4%. В августе в рознице индейка подорожала в среднем на 15,1% год к году, до 645 руб. за 1 кг. В июне ценовой рост в годовом выражении оценивался в 9%, в июле — в 11,8%», — отмечает издание.

По сведениям участников рынка, 14–20 сентября средняя цена килограмма тушки бройлера в закупке составляла 225 рублей, год к году она увеличилась на 18%. При этом филе и бедра подорожали на 28% в годовом выражении, окорочка — на 20%.

Как сообщили в Минсельхозе, динамика оптовых цен на курятину зависит во многом от изменения себестоимости производства и конъюнктуры рынка. Стоимость продукции корректируют, учитывая накопившийся рост издержек производства. Министерство обратило внимание, что длительное время цены на мясо птицы держались на относительно низком уровне. Кроме того, ведомство заверило, что отечественные птицеводческие предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок своей продукцией.

Ранее СМИ сообщили о спаде производства курицы в российском птицеводстве. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с НСН объяснил, что долгое время такое производство было нерентабельным, вместе с тем курятина из РФ успешно экспортируется за рубеж и остается доступной для внутреннего потребителя.

