Россиянин Бурков экстрадирован из Израиля в США

Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США, где предстанет перед судом по обвинению в киберпреступлениях. Об этом сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что МИД РФ в своем официальном сообщении сожалеет о решении израильских властей, а также заявляет, что такая политика не согласуется с "конструктивными партнерскими отношениями", которые в последние годы были налажены между странами. Корреспондент телеканала ABC также подтвердил, что Бурков был экстрадирован из Израиля в США и в 21:00 предстанет перед судом в штате Вирджиния.

Россиянин был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Обвинения в киберпреступлениях Бурков отрицает. Процедура экстрадиции была приостановлена в начале этого месяца. СМИ связывали это с делом израильтянки Наамы Иссахар, которая в России осуждена по обвинению в контрабанде наркотиков.







