Экс-консул объяснил отказ Путина «подарить» задержанную израильтянку Нетаньяху

При этом израильский собеседник НСН высказал мнение, что Иссахар «вообще не надо было задерживать».

«На этих граммах (9,6 грамм гашиша, найденных у неё в багаже – НСН) не было следов её пальцев. Но я понимаю, что отыскали случай – девушка с гражданством США и Израиля. Но она не заходила на территорию Российской Федерации, поскольку была в транзитной зоне аэропорта. Более того, её чемодан перевезли из одного самолёта в другой, и он не попал в итоге на российскую территорию. Но есть вещи, о которых мы только можем догадываться, их не зная...», - заметил Векслер.

Как уже сообщалось, 25‐летнюю Иссахар арестовали весной 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в её багаже. Иссахар обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. В октябре сего года её осудили на 7,5 лет колонии общего режима. Нетаньяху после этого направил президенту России запрос о помиловании гражданки Израиля.

Ранее НСН сообщила, что власти Израиля упростили процедуру получения политического убежища для граждан России. Утверждается, что такое решение стало следствием увеличения числа граждан РФ, прибывающих в страну в качестве туристов и затем обращающихся к властям страны с просьбой остаться жить и работать.



