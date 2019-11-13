Экс-консул объяснил отказ Путина «подарить» задержанную израильтянку Нетаньяху
Экс-консул Израиля в России в эфире НСН поддержал решение Владимира Путина об отказе помиловать израильскую гражданку, осужденную за контрабанду наркотиков.
Владимир Путин отказался освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар, чтобы не улучшать политический рейтинг премьер‐министра страны Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Вloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса в Кремле.
Освободить израильтянку Нетаньяху безуспешно просил Путина ещё в сентябре сего года, перед парламентскими выборами. На выборах правящая партия Нетаньяху «Ликуд» получила меньше депутатских мандатов, чем левоцентристский альянс «Кахоль‐Лаван».
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН поддержал позицию российского лидера.
«Я бы на его месте тоже не делал Нетаньяху подарка до сформирования правительства. Иначе это будет рассмотрено как вмешательство Путина во внутренние дела Израиля. Правительство ещё не сформировано. Решение Путина о передаче Иссахар может повлиять на политическую карту и на следующих выборах. Владимир Владимирович поступил правильно в отношении своего друга», - отметил Векслер.
При этом израильский собеседник НСН высказал мнение, что Иссахар «вообще не надо было задерживать».
«На этих граммах (9,6 грамм гашиша, найденных у неё в багаже – НСН) не было следов её пальцев. Но я понимаю, что отыскали случай – девушка с гражданством США и Израиля. Но она не заходила на территорию Российской Федерации, поскольку была в транзитной зоне аэропорта. Более того, её чемодан перевезли из одного самолёта в другой, и он не попал в итоге на российскую территорию. Но есть вещи, о которых мы только можем догадываться, их не зная...», - заметил Векслер.
Как уже сообщалось, 25‐летнюю Иссахар арестовали весной 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в её багаже. Иссахар обвинили в хранении и контрабанде наркотиков. В октябре сего года её осудили на 7,5 лет колонии общего режима. Нетаньяху после этого направил президенту России запрос о помиловании гражданки Израиля.
Ранее НСН сообщила, что власти Израиля упростили процедуру получения политического убежища для граждан России. Утверждается, что такое решение стало следствием увеличения числа граждан РФ, прибывающих в страну в качестве туристов и затем обращающихся к властям страны с просьбой остаться жить и работать.
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