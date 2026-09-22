Глава «Роскосмоса» заявил о рекордном количестве заявок в российский отряд космонавтов

«Роскосмос» зафиксировал рекорд по количеству заявок в российский отряд космонавтов в рамках нового набора, их поступило 12 тысяч. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2026 году проводился открытый набор космонавтов, информацию о нем разместили на портале «Госуслуги», пишет RT. Благодаря этому был побит рекорд.

«Двенадцать тысяч заявок было, и 350 человек уже прошли первичный отбор», - указал Баканов.

Все процедуры отбора будут завершены в текущем году, имена космонавтов объявят до конца 2026-го.

Ранее Баканов сообщил, что «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы в рамках документов по сотрудничеству в космосе.

