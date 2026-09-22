20 минут на ChatGPT: Как контролировать ИИ у детей
Решать вопрос цифровой гигиены детей нужно не запретами, а ограничением использования ИИ, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Искусственный интеллект расширяет кругозор, но может тормозить развитие детей, поэтому взрослым необходимо контролировать и ограничивать его использование, заявил НСН эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Нейросетями или чатами с искусственным интеллектом (ИИ) пользуются 94% опрошенных детей. При этом лишь 68% родителей знают или догадываются об этом, говорится в исследовании АНО «Диалог регионы». Как пишут «Ведомости», учителя в этом вопросе более осведомлены: 88% преподавателей заявили, что их ученики используют ИИ.
Использование ИИ может замедлять развитие, если несовершеннолетние получают готовый ответ вместо самостоятельного поиска решений, считает Дворянский.
«Активное использование ИИ связано в первую очередь с развитием цифровизации и возможностью решать определенные вопросы через него. С одной стороны, это хорошо, потому что расширяет кругозор. С другой — может тормозить развитие, так как ребенок не сам ищет решение, а просто получает его», — отметил специалист.
Исследование АНО «Диалог регионы» показало, что дети чаще всего применяют ИИ для поиска ответов на свои вопросы (59%), объяснения непонятного (48%) и помощи с домашними заданиями (43%). Реже они обращаются к нейросетям, чтобы придумать идеи (29%), написать или исправить текст (27%). По мнению Дворянского, взрослые должны установить цифровой контроль за своими детьми и разумно ограничить использование технологий.
«Минпросвещения в сентябре выпустило первые федеральные методические рекомендации, которые разграничили правила использования школьникам ИИ в учебе. Если грамотно ограничить использование ребенком ИИ, поставить родительские контрольные устройства, то этим можно управлять. Контроль необходим, но в рамках разумного: не запрещать все, а проводить беседы. Есть приложения для родительского контроля, которые показывают, куда ребенок ходил, что он делал в сети. Кроме того, возможно, некоторые сайты и сервисы нужно просто ограничить. Например, на ChatGPT выделить не более 20 минут в день. Ребенок будет понимать и правильно рассчитывать свои силы, а также точнее формулировать вопросы. Это привьет ему навыки цифровой гигиены, которая сейчас необходима», — полагает Дворянский.
Жесткое регулирование использования искусственного интеллекта в образовании загонит научное сообщество в рамки, а пока этой сфере нужен мягкий, постепенный процесс регламентирования, объяснил НСН первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Учимся делегировать: Отцы призвали матерей больше доверять детям
- Володин назвал Мерца недоканцлером
- Вечный спасатель? Как гиперопека матери перерастает в зависимость от ребенка
- «Вам не светит!»: Экс-замгенсека ООН ответил Турции о праве вето в Совбезе
- В Севастополе агента Киева задержали за разведку объектов Черноморского флота
- Психолог заявила, что детям трудно оправдать ожидания «бежевых мам» в будущем
- СМИ: Си Цзиньпин потребует от Трампа прекратить вооружать Тайвань
- Бывший замгубернатора Белгородской области Полежаев погиб на СВО
- Педагог заявила, что 50% детей не готовы к школьной жизни из-за гиперопеки
- 20 минут на ChatGPT: Как контролировать ИИ у детей