«Последнее сражение»: Санду предрекли проигрыш на выборах, оппозиция агитирует
Второй тур выборов президента пройдет в Молдавии 3 ноября. Оппозиция призывает голосовать за мир и сотрудничество с РФ, в США уже поспешили обвинить Москву во вмешательстве. При этом большинство экспертов пророчат Санду проигрыш.
Политический курс президента Молдавии Майи Санду ведет страну к «гибели, расчленению и продаже по частям иностранцам за бусы и фантики», заявил председатель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
«Мы призываем голосовать за будущее процветание Молдовы, за мир, нейтралитет и сотрудничество с Россией и ЕАЭС», – сказал Шор в разговоре с «Известиями».
По его мнению, попытки президента вписать в Конституцию формулировку о безальтернативности пути в Европу будут неправомерными и незаконными. Шор отметил, что ее обязательно отменит «первая же адекватная власть», которая придет на смену режима Санду.
Выборы президента Молдавии и референдум по вступлению республики в Евросоюз прошел 20 октября. Евроинтеграцию поддержали 50,35% проголосовавших, против выступили 49,65%. Конституционный суд Молдавии утвердил победу сторонников вступления в ЕС. Ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50%, поэтому организовали второй тур.
ОЖИДАНИЯ ОТ ВТОРОГО ТУРА
Второй тур выборов президента состоится в Молдавии 3 ноября. В него прошла Майя Санду, которая в случае победы проведет в Конституцию решение о евроинтеграции со скандального референдума, где сторонники ЕС оторвались от противников меньше чем на 1%. В первом туре Санду набрала 42,49%, а ее оппонент, оппозиционер от Партии социалистов Александр Стояногло – 25,9%. На третьем месте расположился Ренато Усатый (13,79%).
Ряд экспертов сходятся во мнении, что Санду с большой вероятностью проиграет во втором туре выборов. Директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в разговоре с НСН заявлял, что только фальсификации помогли Санду набрать голоса с отрывом. По его словам, проигрыш Санду во втором туре зависит от действий оппозиции: если они объединятся, а кандидат Ренато Усатый не отдаст ей свои голоса в этот раз, то она с большой вероятностью проиграет.
«У Майи Санду очень высокий антирейтинг – в зоне 60%. Как она преодолела этот порог голосов в 40%? Это знает только Центризбирком и все ее агитаторы, которые все фальсифицировали нагло и открыто. Она только благодаря жестким фальсификациям смогла победить на пару сотен голосов на референдуме и выйти на 16% вперед в президентской гонке. Тем не менее, если оппозиция объединится, то Майя Санду, безусловно, должна по всем подсчетам проиграть. Вся загвоздка тут в одном только кандидате Ренато Усатом, который находится на третьем месте. Он набрал 9% голосов. На прошлых президентских выборах он отдал свои голоса Майи Санду. Многие политологи и политики боятся, что он повторит этот путь, потому что его якобы шантажируют. Отмены голосов референдума и первого тура голосований ждать не стоит, хотя на это могут пойти, если Санду проиграет выборы во втором туре», – поделился он.
В свою очередь экс-председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба солидарен с Цырдей по поводу шансов оппозиции на победу, и в беседе с НСН подчеркнул, что Молдавия расколота как страна.
«То, что оппозиция была разрознена и часть голосов забрали пророссийские кандидаты, такие как Ренато Усатый, Ирина Влах и другие, говорит о том, что во втором туре у кандидата, альтернативного нынешней президентше, есть все шансы победить. Многое будет зависеть от этой электоральной фазы предвыборной агитации, которая будет между первым и вторым туром. Также многие пророссийски настроенные избиратели в Молдове не пошли на выборы, потому что посчитали, что все уже решено. И сейчас те, кто не решились идти на голосование, точно пойдут во второй тур и точно отдадут голос не за Санду. Это начало реальной точки опоры, которая может привести к проигрышу действующей власти во втором туре. То, что Санду хотела сделать для укрепления победы и присовокупить голосование с референдумом, на самом деле стало ее Ватерлоо, то есть последним сражением, которое она проиграла», – говорил он.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев также заявил НСН, что Санду будет сложно одержать победу во втором туре президентских выборов, поскольку ей уже неоткуда черпать электорат.
«На левом фланге было достаточно много кандидатов, идеологически они похожи друг на друга. Предпочтения избирателей были отданы своим фаворитам. На правом фланге была одна Майя Санду, потому она набрала на 15% больше, чем один из фаворитов левого фланга. Во втором туре будет всего лишь два кандидата, Санду больше неоткуда черпать электоральный ресурс, а с левого фланга его хоть отбавляй», – заявлял он.
ОБВИНЕНИЯ РОССИИ ВО ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, любые обвинения против Москвы на этот счет бессмысленны. Так он прокомментировал сведения о задержании жителей Приднестровья и Румынии полицией Молдавии, которые пытались поджечь входную дверь в здание Центризбиркома страны и несколько автомобилей.
В пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что при задержанных были найдены две бутылки с зажигательной смесью, совершить преступление они не успели. Задержанные заявили, что их завербовал некий Владимир, находящийся в Москве и пообещал им пять тысяч долларов. Их слова были подтверждены переписками в соцсетях.
Песков отметил, что на прошедшем референдуме было «много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», однако Россия не пыталась влиять на выбор граждан Молдавии.
При этом молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие в беседе с НСН отмечал, что вся оппозиция в Молдавии пророссийская. Ссылаясь на МВД страны он отметил, что Кремль «мог проплатить» порядка 200 тысяч людей, чтобы они голосовали за кремлевского кандидата.
«Думаю, что Майя Санду выиграет второй тур. И это благодаря участию европейской диаспоры. Но тут вопрос в том, что те, кто сейчас не хотят голосовать, будут влиять на результаты выборов. Все зависит от того, сколько людей выйдет на голосование, и как распределятся их голоса. Это также зависит от того, какие заявления сейчас будут от Министерства внутренних дел Молдавии, потому что есть информация, что Кремль проплатил порядка 200 тысяч людей, чтобы они голосовали за кремлевского кандидата. Посмотрите на опросы общественного мнения до выборов и после. 200 тысяч очень много решают в Молдавии, это примерно одна седьмая часть», – рассказал он.
В преддверии второго тура президентских выборов в Молдавии США также обвинили Россию в намерении вмешаться и «не дать молдавскому народу выбрать свое будущее». Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, Москва якобы уже отметилась попытками повлиять на ход голосования и нарушить его.
ЗАЯВЛЕНИЯ САНДУ И ОППОЗИЦИИ
Тем временем депутаты от Партии социалистов Влад Батрынча и Григорий Новак заявили, что хотят обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить команду Санду на предмет разжигания ненависти в молдавском обществе. В качестве примеров привели нападения на сторонников Стояногло в Кишиневе и других районах Молдавии.
«Это должны быть дискуссии об идеях развития республики. Мы видим, что штаб Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества», – сказали депутаты.
В свою очередь Санду, комментируя прошедший первый тур выборов президента, заявила, что «выиграла честно в нечестной борьбе». По ее словам, система юстиции не справилась с попытками коррумпировать граждан, несмотря на все попытки атак на демократические выборы. Она также добавила, что «голоса граждан за рубежом» «не позволили украсть европейский выбор», говоря о референдуме по поводу евроинтеграции Молдавии.
Санду заявила, что во время выборов и за несколько месяцев до них страна столкнулась с «беспрецедентной атакой» криминальных и иностранных сил. По сведениям президента, эти «силы» якобы намеревались купить 300 тысяч голосов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не верит официальным результатам конституционного референдума в Молдавии о присоединении к ЕС. Она отметила, что в Молдавии прозвучало решительное «нет» по вопросу интегрирования страны в ЕС, однако президент Молдавии Майя Санду сделала все, для того, чтобы фальсифицировать результаты, передает «Радиоточка НСН».
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