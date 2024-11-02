«Последнее сражение»: Санду предрекли проигрыш на выборах, оппозиция агитирует

Выборы президента Молдавии и референдум по вступлению республики в Евросоюз прошел 20 октября. Евроинтеграцию поддержали 50,35% проголосовавших, против выступили 49,65%. Конституционный суд Молдавии утвердил победу сторонников вступления в ЕС. Ни один из кандидатов на президентских выборах не набрал более 50%, поэтому организовали второй тур.

ОЖИДАНИЯ ОТ ВТОРОГО ТУРА

Второй тур выборов президента состоится в Молдавии 3 ноября. В него прошла Майя Санду, которая в случае победы проведет в Конституцию решение о евроинтеграции со скандального референдума, где сторонники ЕС оторвались от противников меньше чем на 1%. В первом туре Санду набрала 42,49%, а ее оппонент, оппозиционер от Партии социалистов Александр Стояногло – 25,9%. На третьем месте расположился Ренато Усатый (13,79%).

Ряд экспертов сходятся во мнении, что Санду с большой вероятностью проиграет во втором туре выборов. Директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя в разговоре с НСН заявлял, что только фальсификации помогли Санду набрать голоса с отрывом. По его словам, проигрыш Санду во втором туре зависит от действий оппозиции: если они объединятся, а кандидат Ренато Усатый не отдаст ей свои голоса в этот раз, то она с большой вероятностью проиграет.

«У Майи Санду очень высокий антирейтинг – в зоне 60%. Как она преодолела этот порог голосов в 40%? Это знает только Центризбирком и все ее агитаторы, которые все фальсифицировали нагло и открыто. Она только благодаря жестким фальсификациям смогла победить на пару сотен голосов на референдуме и выйти на 16% вперед в президентской гонке. Тем не менее, если оппозиция объединится, то Майя Санду, безусловно, должна по всем подсчетам проиграть. Вся загвоздка тут в одном только кандидате Ренато Усатом, который находится на третьем месте. Он набрал 9% голосов. На прошлых президентских выборах он отдал свои голоса Майи Санду. Многие политологи и политики боятся, что он повторит этот путь, потому что его якобы шантажируют. Отмены голосов референдума и первого тура голосований ждать не стоит, хотя на это могут пойти, если Санду проиграет выборы во втором туре», – поделился он.

В свою очередь экс-председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба солидарен с Цырдей по поводу шансов оппозиции на победу, и в беседе с НСН подчеркнул, что Молдавия расколота как страна.

«То, что оппозиция была разрознена и часть голосов забрали пророссийские кандидаты, такие как Ренато Усатый, Ирина Влах и другие, говорит о том, что во втором туре у кандидата, альтернативного нынешней президентше, есть все шансы победить. Многое будет зависеть от этой электоральной фазы предвыборной агитации, которая будет между первым и вторым туром. Также многие пророссийски настроенные избиратели в Молдове не пошли на выборы, потому что посчитали, что все уже решено. И сейчас те, кто не решились идти на голосование, точно пойдут во второй тур и точно отдадут голос не за Санду. Это начало реальной точки опоры, которая может привести к проигрышу действующей власти во втором туре. То, что Санду хотела сделать для укрепления победы и присовокупить голосование с референдумом, на самом деле стало ее Ватерлоо, то есть последним сражением, которое она проиграла», – говорил он.