На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений

Наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщается на сайте неправительственной организации Promo-LEX.

Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировали при фотографировании избирательных бюллетеней – они выявили 175 таких случаев. Согласно данным, среди самых распространенных нарушений – прерывание процедуры подсчета бюллетеней или видеосъемки открытия избирательных участков (98 случаев), неточность адресов, а также умершие избиратели (76 случаев), факты группового голосования (61 случай), а также необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательных участках или недалеко от них (51 случай).

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Указывается, что наблюдатели от неправительственной организации присутствовали на территории 614 участков в Молдавии, в том числе на всех участках, где голосовали жители непризнанного Приднестровья. Кроме того, у миссии были мобильные группы, которые следили за ситуацией.

Ранее директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя заявил в разговоре с НСН, что проигрыш действующего президента Молдавии Майи Санду во втором туре президентских выборов зависит от действий оппозиции. По его словам, если они объединятся, а кандидат Ренато Усатый не отдаст ей свои голоса в этот раз, то она с большой вероятностью проиграет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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