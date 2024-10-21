На выборах в Молдавии зафиксировали 778 нарушений

Наблюдатели зафиксировали 778 нарушений на прошедших выборах президента Молдавии и референдуме о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщается на сайте неправительственной организации Promo-LEX.

Отмечается, что больше всего нарушений зафиксировали при фотографировании избирательных бюллетеней – они выявили 175 таких случаев. Согласно данным, среди самых распространенных нарушений – прерывание процедуры подсчета бюллетеней или видеосъемки открытия избирательных участков (98 случаев), неточность адресов, а также умершие избиратели (76 случаев), факты группового голосования (61 случай), а также необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательных участках или недалеко от них (51 случай).