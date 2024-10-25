ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума о присоединении страны к Евросоюзу
Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты прошедшего в минувшие выходные референдума по поводу присоединения страны к Евросоюзу.
Согласно опубликованному ЦИК республики постановлению, большинство граждан республики поддержало присоединение к ЕС.
Вместе с тем молдавский лидер Майя Санду признала обеспокоенность сограждан сближением с Евросоюзом. При этом ранее президент Мошлдавии заявляла, что голоса на референдуме были куплены.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не верит официальным результатам конституционного референдума в Молдавии о присоединении к ЕС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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