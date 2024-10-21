Помимо президента граждане Молдавии голосовали за изменения в конституцию страны для вступления в Евросоюз. По результатам референдума число сторонников евроинтеграции составило 50,03%, против этого решения проголосовало 49,97% избирателей. По словам Тулянцева, такие результаты демонстрируют раскол молдавского общества.

«Режим и группировка Майи Санду все это время твердили обществу, что евроинтеграция является объединительной идеей. Однако референдум понес всецелое фиаско. По его результатам мы видим, что идея раскалывает молдавское общество 50% на 50%. Это без учета России, где проживает огромное число наших соотечественников. Если бы выборы прошли корректно, спросили бы мнение всех граждан Молдавии, то в результатах никто бы не сомневался. Идея евроинтеграции подставила Запад и убила лично Майу Санду, которую поддерживал Запад. Однако сепаратистские настроения в обществе вряд ли будут, если их не станет провоцировать Кишинев», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если на референдуме граждане Молдавии поддержат идею присоединения к Европейскому союзу, они рискуют стать рабами и обслугой НАТО, передает «Радиоточка НСН». При этом в России на два избирательных участка для сотен тысяч проживающих здесь молдаван распечатали только 10 тысяч бюллетеней, отмечала медиаменеджер Маргарита Симоньян. Как пишут из Приднестровья, в голосовании на территории Молдавии поучаствовали всего 10 тысяч жителей этого региона.

