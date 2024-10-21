Евроинтеграция расколола: Выборы в Молдавии назвали итогом тотального беспредела
Результаты референдума за изменения в конституцию Молдавии для вступления в Евросоюз показали раскол общества страны, заявил НСН Игорь Тулянцев.
Действующему президенту Молдавии Майе Санду будет сложно одержать победу во втором туре президентских выборов, поскольку ей уже неоткуда черпать электорат, допустил в беседе с НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Санду после обработки 97,88% бюллетеней набрала на президентских выборах 41,84% голосов. Второе место занял оппозиционер, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло с 26,35% голосов. При этом в Приднестровье участки не открывались. Жители республики, желающие отдать свой голос, сделали это на территории Молдавии. По мнению Тулянцева, предварительные результаты первого тура не свидетельствуют о выборе большинства в пользу Санду.
«На левом фланге было достаточно много кандидатов, идеологически они похожи друг на друга. Предпочтения избирателей были отданы своим фаворитам. На правом фланге была одна Майя Санду, потому она набрала на 15% больше, чем один из фаворитов левого фланга. Во втором туре будет всего лишь два кандидата, Санду больше неоткуда черпать электоральный ресурс, а с левого фланга его хоть отбавляй», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, если результаты второго тура, намеченного на 3 ноября, не устроят Санду, это может привести к непредсказуемым последствиям.
«Режим тотально контролирует все институты власти. Центральная избирательная комиссия – просто мальчики на побегушках у Майи Санду. Власть может пойти на открытые фальсификации, к этим выборам уже много вопросов. Основная опасность в том, что коллективный Запад закроет на все глаза. Сейчас власть дошла до точки беспредела во всех отношениях. Выборы - всего лишь итог того тотального беспредела, коррупции, воровства, кумовства, который творился в период правления Санду. Конечно, режим будет себя защищать, ибо они прекрасно понимают, что после полного провала нужно будет отвечать за весь бардак, который они творили в нашей стране. Предполагать, на что пойдет Майя Санду – гадать на кофейной гуще. Очевидно, они будут делать все возможное, чтобы себя защитить и уйти от законного наказания», - пояснил он.
Помимо президента граждане Молдавии голосовали за изменения в конституцию страны для вступления в Евросоюз. По результатам референдума число сторонников евроинтеграции составило 50,03%, против этого решения проголосовало 49,97% избирателей. По словам Тулянцева, такие результаты демонстрируют раскол молдавского общества.
«Режим и группировка Майи Санду все это время твердили обществу, что евроинтеграция является объединительной идеей. Однако референдум понес всецелое фиаско. По его результатам мы видим, что идея раскалывает молдавское общество 50% на 50%. Это без учета России, где проживает огромное число наших соотечественников. Если бы выборы прошли корректно, спросили бы мнение всех граждан Молдавии, то в результатах никто бы не сомневался. Идея евроинтеграции подставила Запад и убила лично Майу Санду, которую поддерживал Запад. Однако сепаратистские настроения в обществе вряд ли будут, если их не станет провоцировать Кишинев», - заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если на референдуме граждане Молдавии поддержат идею присоединения к Европейскому союзу, они рискуют стать рабами и обслугой НАТО, передает «Радиоточка НСН». При этом в России на два избирательных участка для сотен тысяч проживающих здесь молдаван распечатали только 10 тысяч бюллетеней, отмечала медиаменеджер Маргарита Симоньян. Как пишут из Приднестровья, в голосовании на территории Молдавии поучаствовали всего 10 тысяч жителей этого региона.
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