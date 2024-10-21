«Ватерлоо для Санду»: В Молдавии обвинили президента в фальсификации выборов
У Майи Санду очень высокий антирейтинг, она имеет большие шансы на проигрыш, заявил НСН директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Проигрыш действующего президента Молдавии Майи Санду во втором туре президентских выборов зависит от действий оппозиции: если они объединятся, а кандидат Ренато Усатый не отдаст ей свои голоса в этот раз, то она с большой вероятностью проиграет. Об этом в беседе с НСН заявил директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.
Накануне в Молдавии прошли выборы президента. Действующий глава республики Санду после обработки 97,88% бюллетеней набрала 41,84% голосов. На втором месте идет оппозиционер, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло с 26,35% голосов. ЦИК Молдавии объявила о втором туре президентских выборов, он пройдет 3 ноября. Цырдя заявил, что только фальсификации помогли Санду набрать голоса с отрывом.
«У Майи Санду очень высокий антирейтинг - в зоне 60%. Как она преодолела этот порог голосов в 40%? Это знает только Центризбирком и все ее агитаторы, которые все фальсифицировали нагло и открыто. Она только благодаря жестким фальсификациям смогла победить на пару сотен голосов на референдуме и выйти на 16% вперед в президентской гонке. Тем не менее, если оппозиция объединится, то Майя Санду, безусловно, должна по всем подсчетам проиграть. Вся загвоздка тут в одном только кандидате Ренато Усатом, который находится на третьем месте. Он набрал 9% голосов. На прошлых президентских выборах он отдал свои голоса Майи Санду. Многие политологи и политики боятся, что он повторит этот путь, потому что его якобы шантажируют. Отмены голосов референдума и первого тура голосований ждать не стоит, хотя на это могут пойти, если Санду проиграет выборы во втором туре. Здесь от нее можно ждать чего угодно. Закон не писан», - поделился он.
Экс-председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба солидарен с Цырдей по поводу шансов оппозиции на победу, и в беседе с НСН подчеркнул, что Молдавия расколота как страна.
«То, что оппозиция была разрознена и часть голосов забрали пророссийские кандидаты, такие как Ренато Усатый, Ирина Влах и другие, говорит о том, что во втором туре у кандидата, альтернативного нынешней президентше, есть все шансы победить. Многое будет зависеть от этой электоральной фазы предвыборной агитации, которая будет между первым и вторым туром. Также многие пророссийски настроенные избиратели в Молдове не пошли на выборы, потому что посчитали, что все уже решено. И сейчас те, кто не решились идти на голосование, точно пойдут во второй тур и точно отдадут голос не за Санду. Это начало реальной точки опоры, которая может привести к проигрышу действующей власти во втором туре», - отметил он.
По его словам, эти выборы и референдум стали для Санду «последним боем», который она проиграла.
«Несмотря на то, что Санду использовала и админресурс, и колоссальную поддержку Запада, и русофобию, констатация однозначная – Молдова как страна расколота. Гражданского общества нет. И люди в равной степени - 50 на 50 - думают разновекторально. Половина страны считает, что будущее только в интеграции в евразийском пространстве. Я думаю, в лучшем случае 15-20% граждан Молдовы из РФ смогли проголосовать. Страна в процентном соотношении 40 на 60 на уровне жителей направлена в сторону евроазиатской интеграции и в сторону «пророссийскости». То, что Санду хотела сделать для укрепления победы и присовокупить голосование с референдумом, на самом деле стало ее Ватерлоо, то есть последним сражением, которое она проиграла», - рассказал он.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что Санду будет сложно одержать победу во втором туре президентских выборов, поскольку ей уже неоткуда черпать электорат.
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