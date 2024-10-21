«Ватерлоо для Санду»: В Молдавии обвинили президента в фальсификации выборов

«У Майи Санду очень высокий антирейтинг - в зоне 60%. Как она преодолела этот порог голосов в 40%? Это знает только Центризбирком и все ее агитаторы, которые все фальсифицировали нагло и открыто. Она только благодаря жестким фальсификациям смогла победить на пару сотен голосов на референдуме и выйти на 16% вперед в президентской гонке. Тем не менее, если оппозиция объединится, то Майя Санду, безусловно, должна по всем подсчетам проиграть. Вся загвоздка тут в одном только кандидате Ренато Усатом, который находится на третьем месте. Он набрал 9% голосов. На прошлых президентских выборах он отдал свои голоса Майи Санду. Многие политологи и политики боятся, что он повторит этот путь, потому что его якобы шантажируют. Отмены голосов референдума и первого тура голосований ждать не стоит, хотя на это могут пойти, если Санду проиграет выборы во втором туре. Здесь от нее можно ждать чего угодно. Закон не писан», - поделился он.

Экс-председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба солидарен с Цырдей по поводу шансов оппозиции на победу, и в беседе с НСН подчеркнул, что Молдавия расколота как страна.

«То, что оппозиция была разрознена и часть голосов забрали пророссийские кандидаты, такие как Ренато Усатый, Ирина Влах и другие, говорит о том, что во втором туре у кандидата, альтернативного нынешней президентше, есть все шансы победить. Многое будет зависеть от этой электоральной фазы предвыборной агитации, которая будет между первым и вторым туром. Также многие пророссийски настроенные избиратели в Молдове не пошли на выборы, потому что посчитали, что все уже решено. И сейчас те, кто не решились идти на голосование, точно пойдут во второй тур и точно отдадут голос не за Санду. Это начало реальной точки опоры, которая может привести к проигрышу действующей власти во втором туре», - отметил он.

По его словам, эти выборы и референдум стали для Санду «последним боем», который она проиграла.