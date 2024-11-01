Вся оппозиция в Молдавии «неправильная» и пророссийская, а Кремль лично заплатил 200 тысячам человек за поддержку пророссийских кандидатов. Об этом НСН заявил молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

В Молдавии 3 ноября состоится второй тур выборов президента. В него прошла действующий глава государства Майя Санду, которая в случае победы проведет в Конституцию решение о евроинтеграции со скандального референдума, где сторонники ЕС оторвались от противников меньше чем на 1%. В первом туре Санду набрала 42,49%, а оппозиционер от партии Социалистов Александр Стояногло – 25,9%. На третьем месте расположился Ренато Усатый (13,79%). Барбарошие уверен, что результаты второго тура будут зависеть от людей, которые до этого воздержались от голосования.