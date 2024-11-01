Бойкоты, подкупы и обыски: В Молдавии спорят о российском следе перед выборами президента
По данным властей Молдавии, голоса около 200 тысяч молдавских граждан были куплены Россией, заявил НСН Аркадий Барбарошие, однако Игорь Тулянцев в беседе с НСН назвал эти данные необоснованными и обвинил Майю Санду в облавах на людей.
Вся оппозиция в Молдавии «неправильная» и пророссийская, а Кремль лично заплатил 200 тысячам человек за поддержку пророссийских кандидатов. Об этом НСН заявил молдавский политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарошие.
В Молдавии 3 ноября состоится второй тур выборов президента. В него прошла действующий глава государства Майя Санду, которая в случае победы проведет в Конституцию решение о евроинтеграции со скандального референдума, где сторонники ЕС оторвались от противников меньше чем на 1%. В первом туре Санду набрала 42,49%, а оппозиционер от партии Социалистов Александр Стояногло – 25,9%. На третьем месте расположился Ренато Усатый (13,79%). Барбарошие уверен, что результаты второго тура будут зависеть от людей, которые до этого воздержались от голосования.
«Я думаю, что Майя Санду выиграет второй тур. И это благодаря участию европейской диаспоры. Но тут вопрос в том, что те, кто сейчас не хотят голосовать, будут влиять на результаты выборов. Все зависит от того, сколько людей выйдет на голосование, и как распределятся их голоса. Это также зависит от того, какие заявления сейчас будут от Министерства внутренних дел Молдавии, потому что есть информация, что Кремль проплатил порядка 200 тысяч людей, чтобы они голосовали за кремлевского кандидата. Посмотрите на опросы общественного мнения до выборов и после. 200 тысяч очень много решают в Молдавии, это примерно одна седьмая часть», - рассказал он.
По его словам, оппозиция в Молдавии «ненастоящая» и тоже проплаченная.
«Оппозиция в Молдавии не совсем правильная. Усатый – это не оппозиция, потому что он после выборов сказал, что оставляет решать дела с голосованием на своих избирателей. Еще есть Виктория Фуртунэ, она взяла примерно 4,5%, но ее никто не знает, и она точно говорила, что надо голосовать за пророссийского кандидата. Стояногло и Ирина Влах вроде были конкуренты, но взяли много голосов. Это как? В оппозиции есть партии, которые смотрят на Восток и на объединение с Россией. Но есть и партии, которые смотрят на объединение с Европейским Союзом. Но им почему-то кажется, что то, что делает Санду, это против интересов Молдавии. Но на самом деле, Санду впервые так решительно объединила политические силы, которые хотят интегрироваться в ЕС. Я думаю, это очень сильное решение. Но политические партии так решили, что этого референдума быть не должно. Есть партии, которым проплатили за то, чтобы они голосовали за объединение с Москвой», - уточнил он.
В свою очередь глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что заявления Санду о проплаченных 200-300 тысячах человек ничем не подкреплены.
«Майя Санду позволяет себе достаточно вольные высказывания, которые не подкреплены доказательствами. Например, о том, что 300 тысяч человек, которые должны были проголосовать против референдума в первом туре, были куплены. И вот сейчас этих людей ловят и каждый день проводят обыски. Представляете себе, когда приходят домой к бабушке с автоматами и спрашивают, за кого она голосовала. И это все на фоне того, что все оппозиционные СМИ закрыты, и некому освещать эти случаи», - отметил он.
По словам Тулянцева, гражданам Молдавии не удалось перевесить референдум голосами против евроинтеграции из-за некоторых оппозиционных политиков, пытающихся ввести людей «в смуту» и играющих на стороне Санду.
«Мы не рассматриваем победу в Молдавии как честные соревнования. Изначально кандидаты на пост президента поставлены в неравные условия. Вся государственная машина и все международные партнеры Молдавии работают на одного из кандидатов. Получается, что Александр Стояногло не просто поставлен в неравные условия, но и на него и его электорат оказывается огромное давление. Поэтому, если в этих условиях удастся одержать достойную победу, даже несмотря на фальсификации, то это будет классно. К большому сожалению, в Молдавии уже не первый раз некоторые оппозиционные политики пытаются договориться с властью, найдя для себя в этом какие-то блага. В первом туре большинству граждан нашей страны не удалось набрать большее количество голосов против конституционного референдума Санду как раз из-за некоторых оппозиционных политиков, которые призывали к бойкоту. Точно так же и ко второму туру есть ряд оппозиционных политиков, которые высказывают достаточно размытую позицию – «голосуйте, как хотите», - пояснил он.
Ранее Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции, который прошёл 20 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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