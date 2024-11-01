Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, любые обвинения против Москвы на этот счет бессмысленны. Об этом сообщило издание РБК.

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Так он прокомментировал сведения о задержании жителей Приднестровья и Румынии полицией Молдавии, которые пытались поджечь входную дверь в здание Центризбиркома страны и несколько автомобилей. В пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что при задержанных были найдены две бутылки с зажигательной смесью, совершить преступление они не успели.

Задержанные заявили, что их завербовал некий Владимир, находящийся в Москве и пообещал им 5000 долларов. Их слова были подтверждены переписками в соцсетях.

Песков отметил, что на прошедшем референдуме было «много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», однако Россия не пыталась влиять на выбор граждан Молдавии.

Ранее Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции, который прошёл 20 октября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПолитикаМолдавияРеферендумКремльДмитрий Песков

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