Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Молдавии, любые обвинения против Москвы на этот счет бессмысленны. Об этом сообщило издание РБК.
Так он прокомментировал сведения о задержании жителей Приднестровья и Румынии полицией Молдавии, которые пытались поджечь входную дверь в здание Центризбиркома страны и несколько автомобилей. В пресс-службе правоохранительных органов уточнили, что при задержанных были найдены две бутылки с зажигательной смесью, совершить преступление они не успели.
Задержанные заявили, что их завербовал некий Владимир, находящийся в Москве и пообещал им 5000 долларов. Их слова были подтверждены переписками в соцсетях.
Песков отметил, что на прошедшем референдуме было «много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», однако Россия не пыталась влиять на выбор граждан Молдавии.
Ранее Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции, который прошёл 20 октября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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