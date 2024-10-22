Оппозиция Молдавии оспорит итоги референдума о вступлении в ЕС
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. Об этом заявил лидер оппозиционного блока республики «Победа» Илан Шор.
«Мы будем это оспаривать юридически», — подчеркнул политик в эфире «Соловьев Live».
По словам Шора, ситуация будет зависеть от результатов второго тура выборов президента Молдавии, в котором примут участие действующая глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.
Голосование на референдуме по евроинтеграции Молдавии прошло в минувшее воскресенье. По предварительным данным ЦИК страны, вступление республики в ЕС поддержали 50,46% граждан, 49,54% выступили против.
Ранее Майя Санду заявила, что большинство граждан Молдавии «поддержали европейский путь» и спасли «путь к прогрессу», напоминает «Свободная пресса».
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