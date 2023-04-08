Попытка оправдаться? В России и США иронизируют об утечках секретных материалов по Украине в Сеть
Военные эксперты в России и американский бизнесмен Илон Маск нелицеприятно высказались о ряде утечек в Сеть секретных документов по конфликту на Украине.
Очередная партия секретных документов США по Украине утекла в Сеть. Об этом пишет The New York Times. В Сеть попали более ста секретных документов Вашингтона по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. Аналитики считают, что утечка из-за своего масштаба и характера информации может нанести большой ущерб американским властям.
Накануне газета сообщила, что соцсетях распространяются документы Пентагона от начала марта, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению.
Ряд американских СМИ назвали утечку «крупнейшим успехом российской разведки за время СВО», отмечает в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Стоит ли доверять "похвале" откровенно враждебных ресурсов, которые картинно сокрушаются о столь серьёзном провале. Иными словами — не является ли утечка частью большого плана по дезинформации Москвы в преддверии активизации боевых действий на фронте», – задался он вопросом.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своих соцсетях заявил, что опубликованные в Сети документы Пентагона о планах украинского военного командования являются подделкой.
По его словам, распространяемая и обсуждаемая утечка - всего лишь «блеф, пыль в глаза и фотошоп».
«Уловка российских разведслужб... К реальным планам Украины это не имеет никакого отношения», — подчеркнул Подоляк, добавив, что «очень скоро» ВСУ действительно перейдут к активным действиям.
На этом фоне военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что цель утечки – оправдать возможное поражение ВСУ.
«Когда происходят такого рода утечки, особенно когда отсутствует первоисточник, это говорит об их спланированности. А именно в данном случае это похоже на попытку сделать задел для оправдания провала так называемого контрнаступления ВСУ. Ведь если оно обернется неудачей, они смогут свалить все на русских хакеров, которые выкрали секретные данные и сорвали все их планы», — заявил Литовкин.
В Пентагоне данные об утечке секретных документов США по Украине и Китаю изучают, сообщили в ведомстве.
«Министерство изучает этот вопрос прямо сейчас, мы проводим оценку этого», - цитирует РИА Новости представителя военного ведомства Соединенных Штатов.
Утечка секретных документов Пентагона о положении дел в зоне конфликта Украины и России говорит о халатности, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Это определенная халатность со стороны Пентагона. Такие случаи уже были», – отметил военный эксперт в разговоре с Lenta.ru.
Были обе утечки намеренными или спланированными, их последствия Пентагон пытается скрыть. Действия военного ведомства США по зачистке соцсетей от секретных материалов по конфликту на Украине иронично прокомментировал бизнесмен Илон Маск в Twitter.
«Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это ... не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — отметил Маск.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Москвы нет сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине, заявил он американскому телеканалу CNN.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru