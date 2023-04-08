Попытка оправдаться? В России и США иронизируют об утечках секретных материалов по Украине в Сеть

Накануне газета сообщила, что соцсетях распространяются документы Пентагона от начала марта, описывающие состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению.



Ряд американских СМИ назвали утечку «крупнейшим успехом российской разведки за время СВО», отмечает в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.



«Стоит ли доверять "похвале" откровенно враждебных ресурсов, которые картинно сокрушаются о столь серьёзном провале. Иными словами — не является ли утечка частью большого плана по дезинформации Москвы в преддверии активизации боевых действий на фронте», – задался он вопросом.