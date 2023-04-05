Пентагон назвал самую необходимую для Украины военную технику

«Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона», - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что американские системы ПВО Patriot не помогут Украине отражать российские атаки, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

