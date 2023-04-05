Пентагон назвал самую необходимую для Украины военную технику
5 апреля 202318:31
В Пентагоне заявили, что Украина на сегодняшний день нуждается в поставках систем противовоздушной обороны. Заявление представителя ведомства Кристофера Грейди приводит ТАСС.
«Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона», - сказал он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что американские системы ПВО Patriot не помогут Украине отражать российские атаки, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru