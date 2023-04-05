Пентагон назвал самую необходимую для Украины военную технику

В Пентагоне заявили, что Украина на сегодняшний день нуждается в поставках систем противовоздушной обороны. Заявление представителя ведомства Кристофера Грейди приводит ТАСС.

В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину

«Когда мы думаем о том, как нам поддержать наших украинских друзей, приоритетом номер один сейчас является противовоздушная оборона», - сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что американские системы ПВО Patriot не помогут Украине отражать российские атаки, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Spiegel
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