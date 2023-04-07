СМИ: В Сеть утекли секретные документы Пентагона по Украине
США расследуют утечку секретных материалов, в которых описываются состояние украинской армии и планы Соединенных Штатов и НАТО по ее укреплению. Об этом сообщает New York Times.
В Сеть попали документы Пентагона от начала марта. Распространением материалов якобы занимаются проправительственные Telegram-каналы России. Американская сторона работает над удалением этой информации из соцсетей, но пока безуспешно, пишет «Свободная пресса».
«Нам известно о сообщениях в социальных сетях ... департамент изучает этот вопрос», — указала заместитель пресс-секретаря американского Минобороны Сабрина Сингх.
По данным New York Times, один из секретных документов описывает статус конфликта на Украине по состоянию на 1 марта. Еще в одном оказавшемся в Сети материале приведена краткая информация о 12 формирующихся бригадах ВСУ, часть из которых обучают и снабжают США и союзники по НАТО, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru