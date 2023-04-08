Маск оценил попытку Пентагона «зачистить» Сеть после утечки секретных документов

Ранее СМИ сообщили, что в Сеть попали документы, описывающие состояние украинской армии и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Пентагон расследует утечку информации и пытается удалить материалы из социальных сетей.

«Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это ... не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — отметил Маск.

