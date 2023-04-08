Маск оценил попытку Пентагона «зачистить» Сеть после утечки секретных документов

Бизнесмен Илон Маск иронично отреагировал на сообщения о попытках Пентагона удалить из соцсетей посты с секретными материалами по конфликту на Украине. Об этом миллиардер написал в Twitter.

СМИ сообщили об утечке новой партии секретных документов США по Украине

Ранее СМИ сообщили, что в Сеть попали документы, описывающие состояние украинской армии и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Пентагон расследует утечку информации и пытается удалить материалы из социальных сетей.

«Да, вы можете полностью удалить вещи из Интернета — это ... не привлекает внимание к тому, что вы пытались скрыть», — отметил Маск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДокументыУтечкаИнтернетПентагонИлон Маск

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