СМИ сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» к трассе Т-0504 под Артемовском

Бойцы частной военной компании «Вагнер» устроили «адскую ночь» для ВСУ, прорвавшись к трассе Т-0504 на Артемовском направлении. Об этом пишет «Русская весна».

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По данным портала, «Вагнер» контролирует участок в районе автодороги. Также сообщается о тяжелых боях у центра Артемовска, в районе железной дороги. ВСУ потеряли почти все позиции к востоку от этого участка.

«В других секторах в юго-западных районах города продолжаются бои. ЧВК имеют успехи», — сообщили военкоры.

Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» продвигаются от центра к западной части Артемовска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияРегионыДНРЧВК "Вагнер"

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