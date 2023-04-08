СМИ сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» к трассе Т-0504 под Артемовском
Бойцы частной военной компании «Вагнер» устроили «адскую ночь» для ВСУ, прорвавшись к трассе Т-0504 на Артемовском направлении. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, «Вагнер» контролирует участок в районе автодороги. Также сообщается о тяжелых боях у центра Артемовска, в районе железной дороги. ВСУ потеряли почти все позиции к востоку от этого участка.
«В других секторах в юго-западных районах города продолжаются бои. ЧВК имеют успехи», — сообщили военкоры.
Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» продвигаются от центра к западной части Артемовска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru