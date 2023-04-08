СМИ сообщили о прорыве ЧВК «Вагнер» к трассе Т-0504 под Артемовском

По данным портала, «Вагнер» контролирует участок в районе автодороги. Также сообщается о тяжелых боях у центра Артемовска, в районе железной дороги. ВСУ потеряли почти все позиции к востоку от этого участка.

«В других секторах в юго-западных районах города продолжаются бои. ЧВК имеют успехи», — сообщили военкоры.

Ранее стало известно, что бойцы «Вагнера» продвигаются от центра к западной части Артемовска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

